Kosiniak- Kamysz: Misiewicz za Macierewicza? Piła za Szyszkę?

Leszek Miller: Macierewicz jest nie do ruszenia

Politycy coraz częściej mówią o planowanej rekonstrukcji rządu. Rzecznik rządu odpowiedział dziś, że obecnie nie są prowadzone rozmowy na temat zmian personalnych.

Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza jest wielu ministrów, którzy są natychmiast do wymiany. - Tylko pytanie: jeżeli PiS dało najlepszych ministrów na stanowiska, no to kto przyjdzie jako ich następcy? Za ministra Macierewicza będzie Misiewicz, a za ministra Szyszkę piła mechaniczna? - pytał w Polsat News.

- Boję się, że ci, którzy mogliby przyjść po nich, mogą być jeszcze gorsi - powiedział. - Ja, gdybym konstruował rząd, brałbym najlepszych. Jeżeli dzisiaj są tacy najlepsi, to kto ma być dla nich alternatywą? - dodał.

Lider PSL powiedział, że jego faworytem do utraty stanowiska jest minister środowiska. - Krzysztof Jurgiel nie wybudził się ze snu zimowego - skomentował.

Więcej: Polsat News