Wybory na Węgrzech: Plebiscyt w sprawie Orbána

Stawkš niedzielnych wyborów było nie tylko utrzymanie prymatu Fideszu, ale i polityki wobec Brukseli.

W skomplikowanym węgierskim systemie wyborczym nie jest łatwo wskazać zwycięzcę natychmiast po zakończonym głosowaniu. Wyglšda jednak na to, że ugrupowanie Viktora Orbána Fidesz wybory wygrało – co oznacza, że zdobyło największš liczbę głosów.

Według danych z 80,76 procent okręgów, bez dużej liczby głosów z Budapesztu, gdzie zdaniem komentatorów poparcie dla rzšdzšcej partii jest stosunkowo niskie, koalicja Fideszu i Chrzeœcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej uzyskała 49,08 proc. głosów.

Na Jobbik zagłosowało 19,86 proc. wyborców, a trzecia w wyborach była koalicja Węgierskiej Partii Socjalistycznej i Partii Dialog, która uzyskała poparcie 12,04 proc. wyborców.

Na kolejnych miejscach uplasowały się ugrupowania: Polityka Może Być Inna (6,65 proc.) oraz Koalicja Demokratyczna byłego socjalistycznego premiera Ferenca Gyurcsanya (5,41 proc.).

Według projekcji liczby miejsc w parlamencie, Fidesz mógłby liczyć na 134 mandaty, Jobbik na 26, a socjaliœci na 20.

Na ostateczne trzeba będzie jednak poczekać do czasu policzenia głosów oddanych listownie oraz w przedstawicielstwach dyplomatycznych, co może potrwać nawet do 14 kwietnia.

Wybory upłynęły pod znakiem rekordowej frekwencji. Przed niektórymi lokalami wyborczymi w stolicy Węgier ustawiły się długie kolejki. Niektórzy czekali nawet 3 godziny, aby oddać głos. O 19.00 przed jednym z lokali przy ul. Bocskai stało jeszcze 3-4 tysišce wyborców.

Cztery lata temu Fideszowi i jego koalicjantowi, ugrupowaniu Chrzeœcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) wystarczyło niespełna 45 proc. głosów, by uzyskać 133 mandaty w 199-osobowym parlamencie, a to oznaczało większoœć konstytucyjnš.

Jak wyglšda porażka

106 deputowanych wybieranych jest w jednomandatowych okręgach wyborczych. Wiadomo, że w około 30 z nich partie opozycyjne postanowiły głosować na wspólnego kandydata majšcego największe szanse na pokonane kandydata Fideszu. Była to skuteczna taktyka w czasie niedawnych wyborów burmistrza miasta Hódmezővásárhely (matecznika Fideszu), gdzie partia musiała oddać władzę. W skali kraju wypróbowanš jš w niedzielę.

Porażkš Fideszu miało być nieuzyskanie większoœci dwóch trzecich, a więc 133 miejsc w parlamencie. To była prawdziwa stawka niedzielnych wyborów.

Partia i premier Orbán postawili wszystko na jednš kartę, udowadniajšc, że walczš ze œmiertelnym zagrożeniem dla kraju w postaci imigracji oraz amerykańskiego miliardera George'a Sorosa, który chciałby osiedlić na Węgrzech i całej UE miliony przybyszów z Afryki.

Z sondaży wynika, że dla większoœci Węgrów ważniejszym od imigracji problemem sš jedynie sprawy ochrony zdrowia. – Takie nastroje sš wynikiem rzšdowej propagandy uchodŸców i imigrantów na Węgrzech już nie ma – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Peter Balazs, były szef dyplomacji i polityczny przeciwnik Orbána.

Fidesz do końca eksploatował te resentymenty w kampanii. Niejako mimochodem wspominano o sukcesach gospodarczych Fideszu, który objšł władzę osiem lat temu, w chwili gdy kraj był na dnie nie tylko ekonomicznie, ale i politycznie.

O czym lepiej nie mówić

W ubiegłym roku Węgry zanotowały 4-proc. wzrost gospodarczy. Bioršc jednak pod uwagę sšsiadów z Europy Œrodkowo-Wschodniej, nie jest to wynik rewelacyjny.

Fidesz uznał także, że może to być temat niebezpieczny, bo opozycja zaczęła pytać, dlaczego pół miliona Węgrów (a więc 5 proc. ludnoœci) wyemigrowało w ostatnich latach za granicę w poszukiwaniu pracy. To ludzie młodzi, wielu z nich to wyborcy Jobbiku, drugiego po Fideszu najbardziej popularnego ugrupowania w kraju.

Skrajnie prawicowy Jobbik zmienił w ostatnim roku profil i nie jest już partiš antyunijnš oraz faszyzujšcš. Ma mu to przynieœć dodatkowo znacznš iloœć głosów i umocnić jego pozycję jako drugiej siły na scenie politycznej.

Opozycja nie była w stanie narzucić żadnego tematu wyborczego ani też przeciwstawić się propagandzie państwowych mediów. Liczne informacje na temat afer korupcyjnych w rzšdzie czy otoczeniu Orbána były przedmiotem komentarzy, lecz nie należy przeceniać ich wpływu na wynik wyborów. Przede wszystkim dlatego, że sam premier nie był bohaterem żadnego skandalu.

Końcowym akcentem kampanii Fideszu była pištkowa uroczystoœć odsłonięcia w Budapeszcie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej z udziałem premiera Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Viktor Orbán mówił tam, że wspólnym celem Polaków i Węgrów jest obrona swojej ojczyzny „w takim kształcie, jakiego chcemy: chrzeœcijańskiej i z wartoœciami narodowymi".

Opinia

Siergiej Markow, rosyjski politolog, bliski Kremlowi

Dalsza przyjazna wobec Rosji polityka Węgier będzie zależała od tego, które częœć tamtejszego establishmentu zyska podczas niedzielnych wyborów. Jeœli narodowo-konserwatywna (do której należy i w której dominuje Fidesz) to nasze stosunki pozostanš nadal dobre. Socjaliœci (którzy swymi ideowymi korzeniami sięgajš partii rzšdzšcej w komunistycznych Węgrzech) przyjęliby postawę neutralnoœci, raczej z pewnym odcieniem życzliwoœci. Jeœli zaœ zyska grupa zwišzana z brukselskš eurobiurokracjš, z brukselskim Biurem Politycznym (rosyjska, ironiczna nazwa centrum decyzyjnego UE, porównujšca go do organu rzšdzšcego partiš komunistycznš-red.) to Budapeszt stanie się nam nieprzyjazny.

Rosyjskie inwestycje na Węgrzech pozostanš jednak nie zagrożone przede wszystkim dlatego, że nie sš zbyt duże. Z gospodarczego bowiem punktu widzenia Węgry majš (dla nas) doœć niewielkie znaczenie. W przeciwieństwie do politycznego. Tutaj odgrywajš znacznš rolę, właœnie z powodu zajmowania prorosyjskich pozycji, artykułowania rosyjskich racji.

Jeœli sam Victor Orban wyjdzie z wyborów osłabiony to będzie miał on mniejszš możliwoœć niezależnego wypowiadania się w obronie węgierskich interesów narodowych. Nasze stosunki mogš się wtedy pogorszyć. Ale wszystko będzie zależało właœnie od konfiguracji powyborczych czyli która grupa establishmentu zyska w czasie niedzielnego głosowania. Na ile dopuszczona do władzy, do rzšdu będzie ta z zwišzana z eurobiurokracjš.