Jaśkowiak: Kaczyński powinien zrezygnować ze swojego Bizjancum

- Byłoby dobrze, gdyby ci porzšdni, prawi politycy Prawa i Sprawiedliwoœci mieli dokšd pójœć. Ta formacja prawdopodobnie się w jakimœ tam czasie rozsypie – uważa Jacek Jaœkowiak, prezydent Poznania.

Rano był on goœciem Radia Zet. Mówił tam m.in. o najbliższych wyborach samorzšdowych, a także wynagrodzeniach polityków i propozycji obcięcia ich dochodów, co kilka dni temu zaproponował Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zdaniem prezydenta Poznania wybór Kazimierza Michała Ujazdowskiego na kandydata do fotela prezydenta Wrocławia Platformie Obywatelskiej nie zaszkodzi.

- Nie byłem specjalnie zaskoczony wyborem byłego polityka PiS jako kandydata PO w nadchodzšcych wyborach samorzšdowych – mówił Jaœkowiak w „Zetce".

Jego zdaniem dla Platformy przyszedł czas, by przyjmować do siebie nie tylko tych o poglšdach centrolewicowych, ale także prawicowych, również tych, którzy zdecydujš się odejœć z Prawa i Sprawiedliwoœci.

Sam Jaœkowiak przyznał, że jest pewien, że Platforma Obywatelska wystawi jego kandydaturę na fotel prezydenta stolicy Wielkopolski.

Prezydent Poznania mówił też o wynagrodzeniach polityków i samorzšdowców. – To jest praca również w soboty i niedziele. Nie wiem, ile osób, które funkcjonujš w biznesie, które majš jakieœ umiejętnoœci, będzie gotowe do tego, żeby pracować za pienišdze na poziomie œredniej krajowej – przyznał Jacek Jaœkowiak.

Zapowiedział, że Zwišzek Miast Polskich przedstawi swoje stanowisko dotyczšce propozycji obniżki wynagrodzeń dla prezydentów, burmistrzów i wójtów, co zapowiedział w tym tygodniu prezes PiS.

- Zależy nam, żeby do samorzšdu szły osoby o odpowiednich kwalifikacjach – tłumaczył prezydent w Radiu Zet.

Przyznał, że obecne płace samorzšdowców nie zachęcajš do pracy, przez co na wiele stanowisk w urzędzie miasta nie zgłaszajš się kandydaci. - Wolałbym mieć możliwoœć dawania takich wynagrodzeń, które będš skutkowały odpowiedniš jakoœciš pracy – tłumaczył Jaœkowiak.

Dodał, że prezes PiS powinien w pierwszej kolejnoœci spojrzeć na siebie i zrezygnować z częœci swoich przywilejów.

- Należy zaczynać od siebie i prezes Kaczyński powinien z tego Bizancjum swojego zrezygnować. Jeżeli on kosztuje podatników rocznie około 1,5 mln zł – ci wszyscy jego ochroniarze, co go wożš na zakupy – on z tego powinien zrezygnować – uważa Jacek Jaœkowiak.

PiS już zapowiedziało, że nie zrezygnuje z ochrony dla swojego prezesa. - Chronimy i będziemy chronić PJK. Potencjalny zamachowiec nie wybiera dni tygodnia. Tak jak nie wybierał Cyba, były członek sojuszniczej dla .nowoczesnej - PO, który „w zastępstwie" Jarosława Kaczyńskiego zabił działacza PiS. Ile trzeba nikczemnoœci żeby tego nie rozumieć? – napisała Beata Mazurek wczoraj na Twitterze.