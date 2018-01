Straż marszałkowska nie opłaci kapusiów

Nie będzie operowania poza Sejmem ani płacenia za informacje. PiS koryguje projekt o straży marszałkowskiej.

Straż marszałkowska to liczšca 160 osób formacja strzegšca bezpieczeństwa parlamentu. Przez lata była słabo umocowana w ustawie o Biurze Ochrony Rzšdu. W tym roku ma jednak to się zmienić. Straży zostanie poœwięcona osobna, obszerna regulacja. W jej efekcie stanie się ona formacjš mundurowš z prawdziwego zdarzenie z przywilejami emerytalnymi i kilkunastoma stopniami służbowymi.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przy okazji planowanych zmian PiS chciał przyznać straży dwie kontrowersyjne kompetencje. Jeden z przepisów zamieszczonych w projekcie mówił, że „straż marszałkowska przy wykonywaniu swoich zadań w szczególnie uzasadnionych przypadkach może korzystać z pomocy osób niebędšcych funkcjonariuszami" i płacić im za to z pieniędzy Kancelarii Sejmu. Drugi natomiast głosił, że ochrona posłów i senatorów będzie możliwa również poza parlamentem, czyli w praktyce w całym kraju. Opozycja przestrzegała, że w efekcie partia rzšdzšca stworzy nowš służbę policyjnš, podległš marszałkowi Sejmu.

I z tych dwóch przepisów nieoczekiwanie postanowiono się wycofać. Tak wynika z przebiegu ubiegłotygodniowego posiedzenia podkomisji zajmujšcej się projektem.

To o tyle zaskakujšce, że jeszcze niedawno posłowie PiS twierdzili, że nowe kompetencje sš konieczne. – Obecnie ochrona posłów jest możliwa tylko w kompleksie sejmowym. Straż nie może więc reagować, gdy poseł jest zaczepiany tuż za jego granicami, a mieliœmy już takie przypadki – tłumaczył w listopadzie „Rzeczpospolitej" Arkadiusz Czartoryski z PiS. Mówił też o zwiększajšcym się zagrożeniu terrorystycznym w Europie, które wymaga szerszych kompetencji tych służb.

Dlaczego teraz PiS zmienił zdanie? Słów uzasadnienia na ten temat w zasadzie nie można było usłyszeć podczas posiedzenia podkomisji. – Chodzi o ujednolicenie zapisów tak, by współgrały z przepisami nowej ustawy o Służbie Ochrony Państwa, która zastšpi BOR. A z przepisu o ochronie poza parlamentem wycofaliœmy się, by nie dublować zadań służb – mówi „Rzeczpospolitej" Edward Siarka z PiS.

Inaczej powody zmiany decyzji przez PiS widzi opozycja. – Może ma to zwišzek z planowanš zmianš na stanowisku marszałka, a dla nowej osoby nie przewidziano już tak dużych kompetencji? – zastanawia się rzecznik PO Jan Grabiec.

Jednak zmiana kursu przez PiS nie oznacza, że reforma straży nie będzie głęboka. Zgodnie z założeniami niemal podwoić ma się liczba funkcjonariuszy, którzy przejmš większoœć kompetencji wykonywanych w Sejmie przez BOR. Będš też mieli inne mundury. PiS planuje stworzyć kilkunastoosobowy oddział reprezentacyjny, który otrzyma broń paradnš: szable.

Los broni białej teoretycznie nie jest jeszcze pewny. O tym, czy straż jš otrzyma, ma w osobnym zarzšdzeniu zdecydować marszałek Sejmu. Jednak wyglšda na to, że decyzja już zapadła. MSWiA opublikowało projekt rozporzšdzenia w sprawie nowych mundurów. W strojach reprezentacyjnych przewidziano rapcie. Sš to niewielkie paski do mocowania szabli.