Zakończyły się przedterminowe wybory w Turcji

Od rana mieszkańcy Turcji wybierali prezydenta i parlament. O zamknięciu lokali wyborczych poinformowała o 16-tej centralna komisja wyborcza. Wstępne wyniki wyborów będą znane późnym wieczorem, a ostateczne - we wtorek.

Faworytami głosowania są obecny prezydent Recep Tayyip Erdogan oraz jego rządząca partia AKP. Jednak po raz pierwszy od lat ich zwycięstwo nie jest przesądzone.

Wstępne wyniki wyborów będą znane późnym wieczorem, a ostateczne - we wtorek. Wtedy też będzie wiadomo, czy wybory prezydenta rozstrzygną się w pierwszej rundzie czy też potrzebna będzie druga tura, za dwa tygodnie. Jeśli do niej dojdzie, to prezydent Erdogan nie może być pewien zwycięstwa. Nie ma też pewności, czy rządząca partia AKP zachowa większość w parlamencie.

