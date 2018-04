Małgorzata Kidawa-Błońska: Wynik Donalda Tuska nie jest zaskoczeniem

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska skomentowała wynik prezydenckiego sondażu IBRiS dla Rzeczpospolitej. Donald Tusk osišgnšł niemal identyczny wynik jak Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda remisuje z przewodniczšcym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem w wyborach prezydenckich – wynika z nowego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej". Głowa państwa może liczyć w badaniu przeprowadzonym 4 kwietnia na 33,5 proc. poparcia, Donald Tusk ma niemal identyczny wynik – 33 proc.

W sondażu na podium znalazł się też Robert Biedroń z wynikiem 11,4 proc. Na kolejnych miejscach sš Paweł Kukiz (6,8 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (3 proc.), Janusz Korwin-Mikke (1,7 proc.) i Adrian Zandberg (1,3 proc.). 9,3 proc. ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo chciałoby głosować.

- Te wyniki mnie nie zaskakujš - powiedziała w rozmowie z radiowš Trójkš Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu dodała, że jeżdżšc po Polsce widzi "akceptację, sympatię i zaufanie" do Donalda Tuska.

- Jest to dla mnie bardzo przyjemne, że polityk, który w tej chwili jest poza politykš krajowš, nie podjšł żadnych decyzji, co do swojej przyszłoœci politycznej w naszym kraju, jest tak dobrze oceniany - powiedziała.