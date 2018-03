Chiny oficjalnie potwierdzają: Odwiedził nas Kim Dzong Un

Po fali spekulacji Chiny oficjalnie poinformowały, że do Pekinu przybył przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, który w czasie niespodziewanej wizyty spotkał się m.in. z prezydentem Xi Jinpingiem. Wizytę potwierdziła także północnokoreańska państwowa agencja prasowa KCNA.

Raport z wizyty północnokoreańskiego przywódcy opublikowała chińska agencja Xinhua. Według niej Kim Dzong Un i Xi Jinping długo rozmawiali w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, będšcej chińskim parlamentem. Liderzy państw zjedli także obiad w towarzystwie swoich żon i obejrzeli przedstawienie.

Xinhua opublikowała także zdjęcia z Kimem i Xi, m.in. œciskajšcymi sobie ręce na tle flag obu krajów.

At the invitation of Xi Jinping, Kim Jong Un paid an unofficial visit to China from March 25 to 28 pic.twitter.com/OG9695uZ6F — China Xinhua News (@XHNews) March 28, 2018

Obaj przywódcy rozmawiali o tym, jak poprawić bilateralne stosunki między Chinami i Koreš Północnš. Xi, który zaprosił Kima Dzong Una do Chin, zadeklarował gotowoœć do dalszego utrzymywania z nim kontaktów oraz do odwiedzenia Korei Północnej i wydelegowania tam specjalnych wysłanników. "Zaproszenie do odwiedzenia Korei Północnej zostało przez Xi przyjęte" - napisała północnokoreańska agencja KCNA.

W maju z Trumpem

Wizyta Kima, która rozpoczęła się w poniedziałek i trwała około 24 godzin (choć Xinhua pisze, że rozpoczęła się 25 a zakończyła 28 marca), stanowi jego pierwszš oficjalnš podróż do obcego kraju od 2011 roku, czyli od czasu objęcia władzy po œmierci jego ojca, Kim Dzong Ila.

Wizyta jest uważana za znaczšcy krok w przygotowaniach Korei Północnej do proponowanych rozmów tego państwa z Koreš Południowš i Stanami Zjednoczonymi. Trzy tygodnie temu prezydent USA Donald Trump przyjšł bezprecedensowe zaproszenie na spotkanie z Kim Dzong Unem.

Według agencji Xinhua przywódca północnokoreańskiego reżimu potwierdził zresztš w Pekinie wolę spotkania się z Trumpem. To pierwsze Ÿródło pochodzšce spoza Korei Południowej, które potwierdza zaproszenie. Wcišż nie wiadomo, kiedy dokładnie i gdzie do takich rozmów miałoby dojœć. Analitycy twierdzili, że przed tym szczytem może dojœć do spotkania przywódców Korei Północnej i Chin, ponieważ te ostatnie sš głównym sojusznikiem gospodarczym państwa Kima.

Agencja Xinhua informuje także, że Kim zapewnił swojego chińskiego odpowiednika, że jest zaangażowany w denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego. - Kwestia denuklearyzacji może zostać rozwišzana, jeœli Korea Południowa i Stany Zjednoczone odpowiedzš na nasze wysiłki dobrš wolš, stworzš atmosferę pokoju i stabilnoœci, jednoczeœnie podejmujšc progresywne i synchroniczne œrodki dla realizacji pokoju - powiedział Kim, cytowany przez chińskš agencję.

Północnokoreańska agencja informacyjna KCNA nazwała wizytę "kamieniem milowym" w stosunkach z Chinami.

Biały Dom: Osobista wiadomoœć Xi do Trumpa po spotkaniu z Kimem

Sarah Huckabee Sanders, rzeczniczka Białego Domu, powiedziała, że Chiny poinformowały USA o wizycie Kima w Pekinie. Według niej prezydent Xi wysłał także specjalnš, osobistš wiadomoœć do Donalda Trumpa. Nie podała jednak żadnych szczegółów, czego ta wiadomoœć dotyczyła.

Sanders, komentujšc historyczne spotkanie Kima z Xi, oceniła, że to "kolejny dowód, że nasza kampania maksymalnej presji tworzy odpowiedniš atmosferę do dialogu z Koreš Północnš".

Tajemniczy pocišg do Pekinu

Wczeœniej spekulowano, że jeżeli do Pekinu nie przybył osobiœcie sam Kim Dzong Un, do stolicy Chin udała się jego siostra Kim Jo Dzong bšdŸ wicemarszałek Choe Ryong Hae, uważany za drugiego najważniejszego polityka w Pjongjangu.

Pod koniec ubiegłego roku Kim odmówił spotkania z chińskš delegacjš, która przyjechała do Pjongjangu. Po kilku dniach czekania Chińczycy wrócili z niczym - zwraca uwagę Andrzej Łomanowski, dziennikarz działu zagranicznego "Rzeczpospolitej".

Ojciec Kim Jong Una, Kim Dzong Il, spotkał się z ówczesnym prezydentem Jiang Zeminem w Chinach w 2000 roku, przed czerwcowym szczytem między dwiema Koreami. Wizyta ta była wówczas odbierana jako potwierdzenie bliskich zwišzków reżimu z Pekinem.