Ludwik Dorn: W MSW dałem synekurę żonie wiceministra

Jarosław Gowin "jest słusznie obiektem szyderstw", ale Polska ma realny problem z pensjami podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów - ocenił w TVN24 Ludwik Dorn, były minister spraw wewnętrznych z czasów koalicji PiS-Samoobrona-LPR. Dodał, że gdy szefował resortowi, "dał synekurę" żonie jednego z podsekretarzy stanu.

Dorn nie chciał komentować porannych słów wicepremiera Jarosława Gowina, który w Raidu Zet powiedział, że "gdy był ministrem sprawiedliwoœci to czasami nie starczało mu do końca miesišca", choć ocenił, że szef Porozumienia "jest słusznie obiektem szyderstw".

- Jest problem, który mniej dotyczy ministrów, premiera itd., ale który jest realnym problemem państwa polskiego - to sš bardzo niskie, jak na nie œredniš krajowš, tylko jak na alternatywne Ÿródła zarobków ludzi wysoko wykwalifikowanych - bardzo niskie w porównaniu z rynkiem, ale także w porównaniu z administracjš, zarobki podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów - zwrócił uwagę Dorn.

Dodał, że gdy szefował MSW w latach 2005-2007 "byli tacy wiceministrowie, którzy zarabiali mniej niż wicedyrektor departamentu".

- Przyszedł do mnie wiceminister, który przedtem był dyrektorem departamentu i doktorem nauk technicznych. Jak był dyrektorem departamentu, to mógł dorabiać wykładami na uczelni. Jak został podsekretarzem stanu, już nie mógł, bo może tylko doktor habilitowany. I powiedział: "panie ministrze, bardzo miło mi jest być u pana wiceministrem, ale doszły mi różne zobowišzania, wydatki rodzinne, ja straciłem trzy tysišce, budżet mi się nie dopina". Więc ja dałem - mówię wprost - zgodnie z prawem, ale dałem jego żonie synekurę, bo nie chciałem tracić człowieka. Bo mi powiedział "no muszę, muszę zrezygnować" - opowiadał Dorn.