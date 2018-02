Wicepremier Australii Barnaby Joyce walczył o wartości rodzinne, zostawił żonę dla podwładnej

Wicepremier Australii Barnaby Joyce, znany ze sprzeciwu wobec małżeństw homoseksualistów, które sš - jak mówi - "sprzeczne z tradycyjnymi wartoœciami rodzinnymi", wkrótce zostanie ojcem dziecka, które urodzi mu była pracownica jego sztabu. Wczeœniej Joyce rozstał się z żonš po 24 latach małżeństwa - informujš australijskie media.

Joyce, polityk Narodowej Partii Australii, był mężem Natalie Joyce od 1993 roku. Małżonkowie doczekali się czterech córek. Teraz na œwiat przyjdzie pište dziecko Joyce'a. Jego matkš będzie jednak Vikki Campion, była doradczyni wicepremiera ds. kontaktów z mediami, z którš, po rozstaniu się z żonš, Joyce zamieszkał.

Była żona Joyce'a mówi, że była "głęboko zasmucona" romansem jej męża, który trwał od miesięcy a rozpoczšł się jeszcze w czasie, gdy Campion była podwładnš wicepremiera. Kobieta odeszła ze sztabu Joyce'a w kwietniu 2017 roku, gdy po raz pierwszy publicznie zaczęło mówić się o ich romansie.

"Oczywiœcie czujemy się oszukane i zranione postępowaniem Barnaby'ego i pracownicy jego sztabu" - napisała Natalie Joyce w oœwiadczeniu. "Sytuację dla mnie i naszych córek pogarsza fakt, że sprawa stała się publiczna" - dodaje kobieta.

Nowa partnerka wicepremiera jest od niego młodsza o niemal 20 lat. Zdjęcie ciężarnej Campion wydrukował na pierwszej stronie australijski "Daily Telegraph", który opisał romans. W Australii wywołało to debatę na temat granic prywatnoœci polityków.

Sam Joyce w rozmowie z ABC TV stwierdził, że nie rozumie dlaczego ciężarna kobieta idšca ulicš zasługuje na to, by stać się bohaterkš historii opisanej na pierwszej stronie gazety. Dodał, że jeœli media zacznš tak głęboko ingerować w życie prywatne osób publicznych to nie wiadomo, gdzie taka ingerencja się skończy.

Plotki na temat romansu Joyce'a pojawiły się już w ubiegłym roku, przed przedterminowymi wyborami w których brał udział (wczeœniej wicepremier stracił mandat posła ponieważ, jak się okazało, miał podwójne obywatelstwo, o czym nie wiedział - tymczasem australijskie prawo zabrania osobom z podwójnym obywatelstwem zasiadania w parlamencie).

Aktywista ruchu LGBT Rodney Croome po ujawnieniu historii romansu wicepremiera oskarżył go o hipokryzję. Jego zdaniem historia Joyce'a pokazuje co "dla ludzi jego pokroju oznacza okreœlenie tradycyjne małżeństwo".

- Nie chodzi o standardy, których dochowujš heteroseksualne pary. To eufemizm skrywajšcy uprzedzenia wobec przedstawicieli œrodowisk LGBT - stwierdził.