Sondaż: Czy powodem katastrofy Tu-154 było zderzenie z brzozą

Czy powodem katastrofy w Smoleńsku w 2010 roku było zderzenie samolotu z brzozš? Polacy sš w tej sprawie podzieleni – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Kierujšcy pracami podkomisji ds. katastrofy w Smoleńsku prof. Kazimierz Nowaczyk stwierdził, że powodem katastrofy w Smoleńsku nie było zderzenie z brzozš. - To nie przebiło się do wiadomoœci publicznej w sposób jasny i oczywisty - ubolewał Nowaczyk.

- Im bardziej wydłuża się okres od takiego zdarzenia, jak katastrofa lotnicza, tym trudniej o ustalenie konkretnych przyczyn jego wystšpienia. Ponadto zdarzenie to miało miejsce na terytorium innego państwa, co w znaczny sposób utrudnia prowadzenie œledztwa. Coraz częœciej mamy w tej konkretnej sprawie do czynienia z mitami a nie faktami – powiedział serwisowi rp.pl prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu.

Respondenci sš podzieleni w sprawie przyczyn katastrofy w Smoleńsku na dwie równe grupy: tych, którzy wierzš, że przyczyniło się do tego zderzenie z brzozš oraz tych, którzy w to nie wierzš (po 36 proc.). Blisko trzech na dziesięciu badanych nie umie zajšć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

- Częœciej osoby powyżej 50. roku życia (42 proc.) uważajš, że powodem katastrofy było zderzenie samolotu z brzozš, jak również ankietowani o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (46 proc.), respondenci o dochodzie powyżej 5000 zł (52 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (44 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według Macieja Laska, b. przewodniczšcego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, ponad rok działań podkomisji powołanej przez ministra Antoniego Macierewicza nie przyniósł żadnych wymiernych efektów poza powtarzaniem tych samych tez, znanych jeszcze z czasów działania Zespołu Parlamentarnego.

Prof. Wawrzyniec Konarski, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Vistula w Warszawie, tłumaczy, że traktowanie tragedii smoleńskiej jako kanwy do niezwykle poważnych zarzutów czy wręcz oskarżeń formułowanych przez przedstawicieli obozu obecnie rzšdzšcego, przekracza granice społecznego odbioru czy wręcz tolerancji.

Wczeœniejszy sondaż dla serwisu rp.pl wykazał, że większoœć respondentów uważa, że obecnemu rzšdowi nie uda się doprowadzić do sprowadzenia wraku samolotu TU-154M, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się w Smoleńsku.