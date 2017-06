Stefan Niesiołowski: Pokojowy Majdan odsunie PiS

Na początek poseł komentował wyniki wyborów parlamentarnych w Wlk. Brytanii. - Wyraźnie straciła większość kosztem Labour Party. To jest cios w nacjonalizm - mówił Niesiołowski. - Powoli to zjawisko niechęci do Unii Europejskiej zaczyna mijać, przynajmniej w Europie Zachodniej - dodał.

- Nie wiadomo po co pani Theresa May rozpisała te wybory, nie musiała tego robić, bo miała większość. Błąd polityczny - oceniał poseł Niesiołowski.

Zbliżają się dużymi krokami wybory samorządowe. Poseł Niesiołowski obawia się, że może dojść do sfałszowania wyborów. - Jeżeli PiS nie sfałszuje wyborów, albo nie zmieni ordynacji tak: np., że nie będzie drugiej tury, co utrudni zawieranie koalicji, mogą zmienić granice okręgów. Nie będą chcieli oddać władzy jak Władysław Gomułka. Jarosław Kaczyński to nowy Gomułka - mówił poseł koła UED. - Jeśli wybory będą uczciwe, to PiS je przegra.

- Mam nadzieję, że społeczeństwo się obudzi i zmiecie ten rząd. Każdy dzień to jest demolowanie Polski. Wczoraj zdemolowali samorządowy, demolowali sądy - powiedział Niesiołowski.

- Wystarczy, że 100 tysięcy ludzi nie będzie schodzić z ulic. Antoni Macierewicz pośle na nich te swoje bojówki. Nie wiem czy PiS będzie strzelał. Pokojowy Majdan powinien wystarczyć do odsunięcia ich od władzy - powiedział Niesiołowski.

Dodał, że w czwartek był na spotkaniu z obywatelami i pokazywano mu filmik. - Na którym lump z ONR-u poniża jakąś kobietę, przygniata do trotuaru. Wspólnie: lump z ONR razem z policjantem jakąś osobę wyprowadzają - powiedział Niesiołowski.