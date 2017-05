Lech Wałęsa: Andrzej Duda był chyba po jakiś środkach

Media w Polsce obiegło zdjęcie Andrzeja Dudy w Brukseli. Prezydent z uśmiechem na twarzy unosił kciuki do góry przed wspólnym zdjęciem z uczestnikami szczytu NATO. Zachowanie prezydenta skomentował dla "Newsweeka" Lech Wałęsa.

- Nie wiem, jak to skomentować. Ja też lubię żarty, ale nie wszędzie i nie tak. Kto będzie chciał z tym człowiekiem rozmawiać? Jeśli on takie kawały robi? Przecież to jest niepoważne. Nad głowami prezydentów, premierów taki gest. Tego nie wolno robić - powiedział były prezydent.

- Podejrzewam, że on był jednak chyba na jakichś środkach. To niemożliwe, żeby taki kawał normalny człowiek zrobił - dodał Wałęsa.

