Dr Materska-Sosnowska: PiS powinien pójść w stronę europejskości

Rzeczpospolita: Według sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Prawo i Sprawiedliwość oraz Platformę Obywatelską dzielą już tylko 2 punkty proc. Jakie są powody z jednej strony spadku poparcia dla rządzących, a z drugiej wzrostu popularności głównej partii opozycyjnej?

Dr Anna Materska-Sosnowska: Niewątpliwie jest to pokłosie tzw. zwycięstwa brukselskiego PO i symboliczną porażką PiS-u 27:1. Choć myślę, że wiąże się to także z sondażem z zeszłego tygodnia, kiedy Polacy zostali zapytani o to, kto lepiej prezentuje ich interesy za granicą. Platforma znokautowała PiS. Ale nie jestem pewna, czy ten najnowszy sondaż jest odzwierciedleniem innych kwestii, które miały miejsce ostatnio. Chodzi chociażby o aferę z „lex Szyszko”.

Czy to tendencja wzrostu popularności PO?

Nie przeceniałabym jeszcze tego sondażu, ponieważ jest on pierwszym, który pokazuje tak duży wzrost poparcia. Co prawda to kolejny sondaż, który wskazuje na rosnącą popularność Platformy, ale nie wydaje mi się, żeby ta różnica 2 punktów procentowych była sygnałem stałego trendu. Musimy poczekać na kilka następnych sondaży, najlepiej wykonywanych przez te same pracownie, przy użyciu tej samej metodologii. Będziemy mogli rozwiać wszelkie spekulacje.

Co ten sondaż pokazuje opozycji?

Po pierwsze wskazuje na spadek znaczenia Nowoczesnej, która ma poparcie w granicach 9 punktów proc., a więc przewaga Platformy znacząco urosła. Po drugie pokazuje, że wykreowała się nowa oś podziału. To nie jest już tylko bycie „antypisem”, ale szeroko rozumiana „proeuropejskość”. Oznacza to, że PO powinna skoncentrować się nie tylko na Unii Europejskiej, ale również na tych wartościach, na których opiera się idea zjednoczonej Europy. Aktywność całej opozycji w tej sferze już powoli owocuje, ale jak widać Platforma zyskała na tym najwięcej.

A co z partią rządzącą?

Niedawno Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów tłumaczył, że może nastąpić lekkie tąpnięcie w sondażach po aferze w Brukseli. Zapowiedział też, że PiS to odbuduje. Teraz to wyraźny sygnał, że po pierwsze ich komunikat był skierowany tylko do tzw. twardego elektoratu, a po drugie, że tendencje europejskie są dość silne i powszechne w polskim społeczeństwie.

Więc jak rządzący będą próbowali odbudować swoje poparcie?

Ostatnio cała narracja rządu jest negatywna. Jeden pozytywny sygnał to polska obecność na szczycie G20, ale to jest niewystarczające. Bo PiS skupia się raczej na nagonce związanej z Niemcami – dominują nieprzychylne wypowiedzi na temat Angeli Merkel, podnoszona jest kwestia repolonizacji mediów, krytykowany jest też kandydat na kanclerza Martin Schulz... Teraz widzimy, że to nie działa. Oczywiście części elektoratu podoba się taka retoryka, ale innym nie, bo dla nich Niemcy to ważny element Unii Europejskiej. Myślę, że w takiej sytuacji rządzący powinni jednak pójść w stronę europejskości zamiast przedstawiać negatywny obraz wszystkiego.

Dr Anna Materska-Sosnowska jest politologiem z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego