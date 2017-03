RZECZoPOLITYCE: Sellin, Miller, Porter

Z Jarosławem Sellinem, wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego, porozmawiamy o odwołaniu rządu PiS, wotum nieufności wobec ministra Jana Szyszki, wizycie Jarosława Kaczyńskiego w Londynie i repolonizacji mediów.

Z Leszkiem Millerem, byłym premierem i szefem SLD, porozmawiamy o ataku terrorystycznym w Londynie, szorstkiej przyjaźni między prezydentem a szefem MON oraz o telewizyjnym wystąpieniu premier Szydło.

John Porter, kompozytor, muzyk, wokalista, opowie o swoim nowym projekcie z Nergalem, zespole Me and That Man, którego płyta "Songs of Love and Death" będzie miała w piątek premierę oraz o tym, jak to jest być Walijczykiem w Polsce.