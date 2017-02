Donald Trump obcina głowę Statui Wolności na okładce "Der Spiegel"

Foto: Twitter

Tygodnik "Der Spiegel" opublikował na okładce rysunek przedstawiający Donalda Trumpa z zakrwawionym nożem w jednej ręce i ociekającą krwią głową Statui Wolności w drugiej. To komentarz do pierwszych posunięć administracji Trumpa - w szczególności dekretu czasowo zawieszającego imigrację z wybranych krajów muzułmańskich do USA.