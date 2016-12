Mateusz Kijowski opowie nam o zaplanowanym na 13 grudnia marszu KOD; liście "Stop dewastacji Polski" oraz o współpracy z opozycją.

Z Janem Śpiewakiem porozmawiamy o reprywtyzacji w Warszawie oraz potrzebie powołania komisji weryfikacyjnej. Spytamy go również o to, co dzieje się w MON.

Sebastian kaleta opowie nam o zmianach w prawie alimentacyjnym.