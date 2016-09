Były polityk prawicy Andrzej Kostarczyk: Kaczyński zaczadził umysły Polaków

Prawo i Sprawiedliwość pogłębiło patologiczną polską tradycję traktowania państwa jako rezerwuaru łupów. To partia, która jest na dobrej drodze, aby wartościom patriotycznym nadać karykaturalną formę. Jeśli na tym ma polegać dobra zmiana, to ja już wolałbym złą - powiedział Andrzej Kostarczyk, były polityk prawicy.

Plus Minus: Był pan kiedyś w Porozumieniu Centrum i dziś zna pan dobrze najważniejszych ludzi w kraju. Czy ma to dla pana znaczenie?

Jedynie takie, że słuchając ich, zwracam uwagę nie tyle na to, co mówią, ile na to, co rzeczywiście chcą osiągnąć, co się za ich słowami kryje. Dlatego męczy mnie oglądanie naszej sceny politycznej. Jestem trochę jak ekspert w galerii malarstwa – nie patrzę na to, czy obraz dobrze czy źle wygląda, tylko na ślady pędzla, jakie malarz zostawił, borykając się z oporem materii i niemocy twórczej.