Cezary Tomczyk: Donald Tusk to uosobienie sukcesu

Czy powinna powstać komisja śledcza do zbadania sytuacji w MON? - Platforma Obywatelska złożyła wniosek o to, by powołać komisję w zakresie przetargu o śmigłowce. Posłowie PiS-u odrzucili wniosek PO o powołanie zespołów kontrolnych, które mogłyby zbadania, co się dzieje w ministerstwie. Sytuacja jest wyjątkowa - powiedział Cezary Tomczyk.

- Wokół Antoniego Macierewicza jest wiele osób o dziwnych powiązaniach. Z drugiej strony mamy coś, co kiedyś nazywano partactwem. To co się od 17 miesięcy dzieje w MON to spektakularne klęski, które są przeplatane chaosem i brakiem doświadczenia - dodał poseł PO.

Jacek Nizinkiewicz zapytał również o powitanie Donalda Tuska na Dworcu Centralnym w Warszawie. - Byłem na dworcu. Byłem, by przywitać starego przyjaciela. Podziwiam go jako polityka, powinniśmy być z niego dumni - powiedział Tomczyk. - Jeśli będę wiedział, że Tusk przyjeżdża na kolejne przesłuchanie i będę widział, że jest to przesłuchanie wybitnie polityczne, to zrobię wszystko, by tam z nim być - dodał.

Oczekiwanie na Donalda Tuska nie pokazuje słabości PO pod kierownictwem Grzegorza Schetyny? - Absolutnie nie. Grzegorz Schetyna w ostatnim czasie przejechał pół Europy, by wspierać Donalda Tuska. Wspierał go wcześniej, podobnie jak cała Platforma Obywatelska. Dziś Tusk nie odgrywa roli w polskiej polityce. Chciałbym żeby za 3 lata pełnił rolę prezydenta. Szef Rady Europejskiej uosabia sukces w polityce. Wystarczy spojrzeć w jego CV - powiedział Tomczyk.

Czy Prawo i Sprawiedliwość wsadzi Donalda Tuska za kratki? - Mam nadzieję, że prędzej dojdzie do wsadzenia Antoniego Macierewicza z szkodzenie polskiej armii. Mam nadzieję, że Macierewicz wkrótce przestanie być szefem MON. Dostaliśmy już zapewnienie od posła Jakubiaka, że będzie namawiał Kukiz'15, by głosowali za poparciem naszego wniosku o odwołanie ministra obrony narodowej - mówił poseł PO.