Kultura well-being rewolucjonizuje polskie firmy

Wyjazdy integracyjne, karnet na siłownię, prywatna opieka zdrowotna, a coraz częściej chillout room czy masaż w pracy – to tylko niektóre ze sposobów, jakimi polskie firmy dbają o kondycję i morale swoich pracowników. To, co kiedyś było postrzegane jako atrakcyjny bonus, dziś przerodziło się w prawdziwą filozofię i ważny element zarządzania firmą. Zadowolony pracownik to wyższa efektywność pracy, lepsze funkcjonowanie zespołu, większa lojalność i zaangażowanie.

Strategiczne podejście do kwestii firmowego well-being praktykowane jest w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy. Na Zachodzie już dawno zorientowano się, że niesie to za sobą niemałe korzyści. Zagadnienie doczekało się naukowych opracowań, poświęca mu się całe konferencje.

Instytut Gallupa stworzył nawet specjalny wskaźnik – Well-Being Index wyróżniający 5 kluczowych elementów decydujących o zadowoleniu z życia i pracy:

- cel,

- relacje,

- finanse,

- społeczność,

- zdrowie.

Trend well-being jest zauważany również przez polskie firmy. Coraz więcej z nich wprowadza tego typu praktyki do swojej codziennej działalności.

Corporate wellness a kultura well-being

Praktykowane w wielu firmach corporate wellness skupia się przede wszystkim na kwestiach zdrowia – zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego. Zazwyczaj objawia się to promowaniem zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, zachęcaniem do rzucenia palenia czy stosowania odpowiedniej diety. Polityka prozdrowotna firmy z jednej strony ma prowadzić do lepszego samopoczucia pracowników, a tym samym ich większej efektywności, z drugiej – do redukcji absencji związanych z urlopami zdrowotnymi.

Niewątpliwie ma to swoje pozytywne strony. Jednak w praktyce zazwyczaj sprowadza się do karnetu na siłownię, z którego i tak rzadko kto korzysta. Idea well-being sięga o wiele głębiej i oddziałuje na dużo więcej sfer. Voucher dla pracownika może być dobrym pomysłem, pod warunkiem że wpisuje się w jego styl życia, pozwala realizować pasje, rozwijać relacje z innymi. Well-being to nie tylko dbanie o zdrową formę, lecz o dobrą kondycję pracownika w każdym aspekcie jego życia.

Work and life balance w Polsce

Przyjmując, że w pracy spędzamy 8 godzin, poświęcamy na nią 1/3 dnia, patrząc całościowo - spory kawałek życia. Nie dziwi więc fakt, że w filozofii well-being, życia i pracy nie traktuje się oddzielnie. Odpowiednie warunki pracy sprawiają, że bardziej cieszymy się życiem, odpowiednie życie powoduje, że lepiej sprawdzamy się w pracy. Najważniejsze, by podejście well-being nie było jedynie wyrywkowym działaniem, a prowadzoną systemowo polityką.

Jak pokazują badania CBOS („Zadowolenie z życia", nr 5/2018), dla Polaków ważne są podobne elementy jak te wymieniane przez Well-Being Index. W 2017 r. najczęściej wskazywanymi przez nich źródłami satysfakcji i zadowolenia były:

- relacje towarzyskie i rodzinne (83 proc. Polaków jest zadowolonych z przyjaciół i bliskich znajomych),

- zadowolenie z miejsca, w którym się mieszka (81 proc.), czy

- zadowolenie ze stanu swojego zdrowia (61 proc.).

Równie ważne czynniki to:

- warunki materialne,

- sytuacja finansowa czy

- przebieg pracy zawodowej.

W tych przypadkach odsetek zadowolonych Polaków był jednak niższy. Tylko co trzeci respondent (31 proc.) był zadowolony ze swoich dochodów. Nieco więcej cieszyło się ze swojej kariery zawodowej (52 proc.). To, co jest ważne dla Polaków do zadowolenia z życia, coraz częściej zauważają pracodawcy. Z jednej strony bardziej dbają o dobrą atmosferę w pracy, o poczucie sensu wykonywanych zadań, poczucie satysfakcji, z drugiej – wspierają rozwój pracowników i wzmacniają więzi między nimi.

Oczywiście premia gotówkowa może cieszyć, ale nie ma w niej nic emocjonującego. Motywację, zaangażowanie i lojalność lepiej budować inwestując w niebanalne rozwiązania, które pokażą faktyczne zainteresowanie firmy potrzebami pracownika. Jeśli ktoś jest miłośnikiem kuchni, czemu nie wysłać go na kurs gotowania? Jeśli ktoś lubi mocniejsze wrażenia, może być to skok ze spadochronem.

Well-being w firmie. To się opłaca

Polityka well-being musi oznaczać także korzyści dla samej firmy. Na pierwszy rzut oka wydają się one trudno mierzalne, ale z pewnością da się je zauważyć. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę kwestię skali.

W dużej firmie, zatrudniającej wielu pracowników, częste zwolnienia lekarskie czy niska wydajność spowodowana przepracowaniem i stresem oznacza konkretne koszty. Równie niekorzystna jest wysoka rotacja pracowników, a co za tym idzie – konieczność ponownych rekrutacji oraz wdrażania nowych osób. Skutecznie realizowana strategia well-being pozwala ograniczać tego typu negatywne zjawiska. Pożytek z takiego działania odczują także mniejsze przedsiębiorstwa.

Jak wiadomo, pracownik to największy kapitał każdej firmy. Inwestując w jego rozwój i samorealizację sprawiamy, że jest on bardziej zaangażowany, wydajny w pracy, a jednocześnie bardziej związany z firmą, w której pracuje. Hobbysta doceni lekcję fotografii, naukę profesjonalnego makijażu zapewne większość pań, wizytę na strzelnicy osoby zestresowane i przepracowane. Pracownik to naturalny i podstawowy ambasador każdej marki. Aby jednak był on dobrym rzecznikiem, musi czuć identyfikację ze swoim miejscem pracy, czyli być zadowolony z warunków, jakie w nim panują.

—Ada Stokowska

Manager B2B w firmie Wyjątkowy Prezent