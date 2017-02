Liga Mistrzów: FC Porto zagra z Juventusem Turyn

Liga Mistrzów: Manchester City - AS Monaco 5:3

Obaj zdobyli w futbolu prawie wszystko, obaj stali się wzorem dla milionów młodych chłopaków. Również poza boiskiem. Trzeba ze smutkiem przyznać, że tacy piłkarze to już gatunek na wymarciu. 39-letni Buffon nie opuścił Turynu nawet po karnej degradacji do Serie B, trzy lata młodszy Casillas niemal całą karierę spędził w Realu.

I pewnie grałby tam nadal, gdyby w 2015 roku do odejścia nie zmusiły go okoliczności. Mówiono, że źle wpływał na atmosferę w szatni, wynosił sekrety do mediów, a kadrę dzielił na przyjaciół i wrogów. Nie bronił też już tak jak dawniej. Z Madrytu wyjeżdżał ze łzami w oczach.

– Na zawsze pozostaniesz ikoną Królewskich – pocieszał go Buffon po transferze do Porto. Nigdy nie szczędzili sobie pochwał, do dziś darzą się ogromną sympatią i szacunkiem.

– Gra przeciw Gigiemu to przyjemność. Zakończę karierę wtedy, gdy on to zrobi – zapowiada Hiszpan.

Buffon na emeryturę na razie się nie wybiera. Ma jeszcze jedną misję do wykonania. W bogatej kolekcji trofeów brakuje mu pucharu za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Dwukrotnie był w finale (2003 i 2015), ale na przeszkodzie stanęły Milan i Barcelona.

-1/8 finału Ligi Mistrzów

Dziś grają:

Porto – Juventus Turyn (20.45, Canal+)

Sevilla – Leicester (20.45, nSport+). Rewanże 14 marca.