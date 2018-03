Wyjątkowe wręczenia Oscarów

4 marca nastšpi rozstrzygnięcie tegorocznych Nagród Akademii. Przypominamy wyjštkowe sytuacje, które miały miejsce podczas oscarowych przemówień.

Charlie Chaplin

Charlie Chaplin jest jednš z najbardziej istotnych postaci kinematografii. Gdy otrzymał honorowego Oscara, publicznoœć zafundowała mu 12-minutowš owację na stojšco. Do dziœ jest to najdłuższy aplauz w historii gali.

Andrzej Wajda

Andrzej Wajda, który ma na swoim koncie wiele œwietnych i docenionych na całym œwiecie filmów, w 2000 roku zdobył Oscara, za całokształt pracy. - Ladies and Gentlemen, będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myœlę, a myœlę zawsze po polsku - mówił na gali reżyser.

J.K. Simons

W roku 2015 J.K. Simons otrzymał statuetkę dla Najlepszego Aktora Drugoplanowego. Podczas swojej oscarowej przemowy, zwrócił słuchaczom uwagę, by docenić swoich rodziców. - Jeœli macie rodziców, zadzwońcie do nich i porozmawiajcie - powiedział aktor. Choć przemowa była prosta, bardzo wzruszyła obecnych na gali i na długo pozostanie w pamięci.

Jack Palance

Podczas gali oscarowej w 1992 roku, statuetkę w kategorii Najlepszy Aktor Drugoplanowy otrzymał Jack Palance za film „Sułtani westernu”. Aktor chciał udowodnić publicznoœci, że nie jest jeszcze staruszkiem. Na scenie wykonał wówczas serię pompek. Podczas przemówienia opowiedział także kilka sproœnych dowcipów oraz obraził swojego kolegę z planu i prowadzšcego galę, Billy’ego Crystala. Przemówienie Palance’a uznawane jest przez wielu za najbardziej ekscentryczne w historii.

Marlon Brando

Podczas 45. ceremonii wręczenia Oscarów Marlonowi Brando przyznana została nagroda dla Najlepszego Aktora Pierwszoplanowego. Aktor nie przyszedł jednak na galę, chcšc zwrócić uwagę na dyskryminację Indian przez hollywoodzkie œrodowisko filmowe. W jego imieniu nagrodę odebrała Sacheen Littlefeather z plemienia Apaczów. Gdy póŸniej okazało się, że kobieta jest tak naprawdę aktorkš, œrodowisko oskarżyło Brando o hipokryzję.

