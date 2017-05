Efektywność rozliczeń międzynarodowych

Jednocześnie GUS wskazuje na rosnący eksport zabawek z Polski. W 2015 roku wartość eksportu wyniosła rekordowe 4,6 mld złotych. Odbiorcy cenią jakość naszych produktów i odpowiednią cenę. Polscy producenci zabawek obsługują obecnie blisko 150 rynków, choć eksperci zwracają uwagę, że duża część eksportu to reeksport produkcji chińskiej.W tej sytuacji kluczowego znaczenia nabierają rozliczenia międzynarodowe. Dostępność, terminowość i bezpieczeństwo rozliczeń bez wątpienia wpływają na jakość współpracy przedsiębiorstwa z jego kontrahentami (chodzi zarówno o odbiorców płatności, jak i płatników). Dlatego zarówno produkty bankowe, jak i systemy rozliczeniowe są ciągle usprawniane, a procesy optymalizowane. Dziś system księgowo-finansowy może być połączony bezpośrednio nie tylko z systemem banku, ale nawet bezpośrednio z systemami rozliczeniowymi (SwiftNet).Masowe rozliczenia z dostawcami z Chin nie mają długiej historii, a rozliczenia w chińskiej walucie jeszcze krótszą. Niemniej jednak w branży importującej produkcję z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) warto zweryfikować możliwość rozliczeń z kontrahentami w walucie chińskiej, czyli juanie – CNY (ang. chinese yuan), często oznaczaną również skrótem RMB (renminbi). Przelew zagraniczny w CNY to usługa umożliwiająca klientowi przekazanie do odbiorcy środków bezpośrednio w tej walucie bez konieczności przewalutowania do waluty pośredniej, jaką zwykle jest dolar amerykański (USD).Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na zmniejszenie kosztów transakcji ze względu na brak konieczności wielokrotnego przewalutowania i wyeliminowanie ryzyka kursowego. Z doświadczenia wiemy, że umowa zawarta w walucie lokalnej może być efektywniejsza kosztowo nawet o kilka procent ze względu na brak konieczności przewalutowania po stronie producenta. Ponadto wykorzystanie walut lokalnych w rozliczeniach z kontrahentami pozwala na skrócenie czasu rozliczeń, a tym samym usprawnia zarządzanie płynnością. Ułatwia też wycenę towarów oraz znacznie upraszcza procedury handlowe między stronami kontraktu.Marta Postek, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Millennium