Chwalę Donalda Trumpa. Zarzucajš mi niektórzy, zresztš nie tylko Polacy, że zanadto go krytykuję. Prezydenci USA byli zazwyczaj bardzo popularni w naszym kraju, często niezależnie od tego, co robili. Po krótkiej wizycie Trumpa w Polsce w lipcu zeszłego roku i płomiennym przemówieniu na placu Krasińskich w Warszawie jego popularnoœć ugruntowała się na dobre.

W epoce fake news, czyli fałszywych informacji, polskie media obiegła pogłoska o tym, że prezydent i premier RP sš ponoć na czarnej liœcie Białego Domu, który nie przyjmie ich, póki problemy z ustawami przegłosowanymi przez Sejm nie zostanš rozwišzane po myœli opozycji. Oczywiœcie spotkania z Putinem, Kim Ir Senem III czy królem Arabii Saudyjskiej dochodzš do skutku, dopiero gdy te słynšce z demokracji państwa dostosowujš swoje prawa i zwyczaje do wytycznych ONZ czy Rady Europy.

Wytykano nawet prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że się lepiej nie postarał, bo prezydent Trump będzie goœcił głowy państw bałtyckich w setnš rocznicę ich niepodległoœci – a jego nie.

I może tak jest lepiej, bo prezydenci Estonii, Litwy i Łotwy odwiedzili w ostatni wtorek Donalda Trumpa, który skorzystał z okazji, by zwołać konferencję prasowš i powiedzieć między innymi: „Od poczštku waszej niepodległoœci Stany Zjednoczone nigdy – i wiecie o tym lepiej niż ktokolwiek inny – nie przestały uznawać suwerennoœci trzech republik bałtyckich, mimo że latami było dużo konfliktów, dużo problemów, dużo trudnoœci i nigdy was nie opuœciliœmy i nigdy was nie opuœcimy" (tłumaczenie i wyróżnienie – IL). Z tego cytatu widać, że Trump znowu nie odrobił lekcji i nie przeczytał briefingu i nie wiedział, że problem państw bałtyckich polegał przede wszystkim na tym, że były pod okupacjš sowieckš przez pół wieku. Wywołał póŸniej do tablicy prezydent Litwy Dalię Grybauskaite, nie po nazwisku, bo to za trudne, by powtórzyła publicznie komplementy, które mu robiła w prywatnej rozmowie, po czym już kompletnie ignorował swoich goœci.

Poskarżył się za to na Chiny, pogroził Meksykowi, że postawi wojsko, by zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granicy (musiał się z tego wycofać po paru godzinach, gdy uœwiadomiono mu, że konstytucja USA na to nie pozwala), oskarżył firmę Amazon, że rujnuje Stany Zjednoczone, nie płacšc podatków i przesyłajšc bezpłatnie swoje towary (od razu wytknięto mu, że oba stwierdzenia sš nieprawdziwe, a problemem jest szef Amazona Jeff Bezos, równolegle właœciciel gazety „Washington Post", krytycznej wobec Trumpa).

Pytany o Putina, któremu gratulował niedawno kolejnej kadencji prezydenckiej, o którym wyraża się dosyć ciepło, i z którym, jak deklarował, chciałby się spotkać – powiedział, że nikt nigdy nie był tak ostry i surowy wobec Rosji jak on, ale może się z Putinem zaprzyjaŸniš. Nie wspomniał oczywiœcie ani o truciu przeciwników Rosji i Putina, ani o rosyjskiej okupacji Krymu, ani nawet o planowanych na najbliższe dni manewrach floty rosyjskiej na Bałtyku, które bardzo niepokojš jego goœci, Polskę i kraje skandynawskie.

A chwalę prezydenta Trumpa za to, że dzięki niemu, choć wbrew niemu, œwiat dowie się o tym, czym jest naprawdę Rosja. Œledztwa, prowadzonego przez Roberta Muellera, w sprawie wpływu Rosji na amerykańskie wybory nikt już nie przerwie. 3 kwietnia skazano pierwszš osobę. Wprawdzie tylko na miesišc aresztu, za zeznawanie nieprawdy, ale osoba ta jest niezwykle ważna – jest to Alex van der Zwaan, 34-letni holenderski prawnik (nie zdziwiłabym się, gdyby miało się okazać, że urodził się jako Aleksiej Iwanowicz Iwanow). Nikt prawie o nim nie słyszał i mimo że jest to postać jak ze szmirowatej powieœci szpiegowskiej, może okazać się być niciš Ariadny w całej aferze. Jego teœciem jest German Khan, tajemniczy superoligarcha rosyjski, przyjaciel Putina, o którym od kilku lat kršżyły już pogłoski, że on i jego konsorcjum Alfa Group sš najważniejszym narzędziem polityki energetycznej i zagranicznej Rosji. To właœnie do Alfa Group miał należeć serwer, przez który przechodziły w 2016 r. rozmowy z Rosji do Trump Towers w Nowym Jorku. Wspólnikiem zaœ samego van der Zwaana jest słynny były doradca Trumpa – i prezydenta Ukrainy Janukowicza – Paul Manafort.

Historia dopiero się zaczyna.