Adam Szłapka: Małgorzata Sadurska w PZU? Synekura, korupcja polityczna

- Nie zaskakuje mnie to, że w tym momencie są wypuszczane takie taśmy, także z nazwiskiem Ryszarda Petru, natomiast o Ryszardzie Petru nie ma tam nic takiego… W tych poprzednich taśmach były chyba dużo trudniejsze sprawy, niż to, w jakim kontekście pojawia się Ryszard Petru – powiedział Szłapka.

Polityk Nowoczesnej uważa, że taśmy mają „przykryć” w mediach temat przejścia Małgorzaty Sadurskiej z kancelarii prezydenta do PZU. Nową posadę Sadurskiej nazwał „Synekurą, korupcją polityczną”.

- Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, natomiast uważam, że tego typu sytuacje rzadko się dzieją przypadkowo. Jest tak, że coś tam zadrżało w notowaniach Prawa i Sprawiedliwości, więc trzeba to przykryć – mówił poseł.

- Jak Nowoczesna pokazała to, jak bardzo PiS stosuje nepotyzm, to próbowali to przykryć dyskusją o aborcji – to okazało się dla nich też zgubne, bo „Czarny protest” sprawił, że się jeszcze bardziej PiS zatrząsł. Teraz próbują taką aferą przykryć Małgorzatę Sadurską – dodał.

Poseł ma nadzieję, że Nowoczesna „będzie takim ugrupowaniem, które będzie walczyło o kilkanaście procent w sondażach”.

- Nigdy nie chciałbym się z nikim ścigać na populizm, szczególnie z PiS-em, bo PiS zawsze w tej sprawie wygra, bo ma dużo większe doświadczenie. Uważam, że wyścig na populizm to błąd. Po drugie – chciałbym, żeby w życiu publicznym słowo miało znaczenie. Jeżeli się mówi i jakieś swoje poglądy wyraża, to się powinno w nich być konsekwentnym. I trzeba być też odpowiedzialnym – zadeklarował polityk.

- Chciałbym, żeby Nowoczesna była takim ugrupowaniem, które ma merytoryczny program, jest uczciwe wobec wyborców, jest konsekwentne i zdobywając 14-15, może kiedyś 16 procent, czy nawet troszeczkę więcej, może wejść do szerszej koalicji. Zbudujemy wspólną podstawę programową i my będziemy zabezpieczać życie publiczne przed populizmem i wprowadzać ten racjonalny element gospodarzy i otwarty element światopoglądowy – powiedział Adam Szłapka.