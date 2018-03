Komisja Weryfikacyjna uchyliła decyzje reprywatyzacyjne nieruchomosci przy Hożej

Dwie kamienice i działka przy Hożej: 25, 25a oraz 23/25 wracajš pod zarzšd m.st. Warszawy. Komisja weryfikacyjna uchyliła trzy decyzje reprywatyzacyjne dotyczšce tych nieruchomoœci.

Uzasadniajšc decyzję komisji, jej przewodniczšcy Patryk Jaki powiedział, że przy wydawaniu decyzji o zwrocie kamienic przy Hożej prezydent Warszawy rażšco naruszyła prawo. Nie zbadano bowiem przesłanki posiadania m.in. nie została ustalona autentycznoœć testamentu jednej ze spadkobierczyń, choć sš w tej sprawie wštpliwoœci. Nie uwzględniono też właœcicieli wyodrębnionych już lokali jako stron postępowania reprywatyzacyjnego.

Cytowany przez Polskie Radio Jaki twierdził, że wydajšc decyzję reprywatyzacyjnš prezydent Warszawy, jako wynajmujšcy, powinien zagwarantować najemcom lokali komunalnych kontynuację ich sytuacji prawnej w ramach zawartej przez gminę umowy najmu. Stwierdził, że wydajšc decyzje reprywatyzacyjnš gmina podjęła ryzyko powstania w przyszłoœci roszczeń odszkodowawczych ze strony lokatorów.

Udziały w prawie do dwóch kamienic i działki przy Hożej kupił za 500 zł od prawowitych spadkobierczyń osławiony handlarz roszczeń Marek M. Lokatorzy budynków obwiniali go o nieuzasadnione podwyżki czynszu, groŸby, przemoc fizycznš i ucišżliwe remonty znaczšco wykraczajšce poza normalne standardy takich prac. Marek M. nie stawił się na rozprawie, komisja nałożyła za to na niego 9 tys. zł grzywny.