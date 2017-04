Celtycka krew w Piastach mazowieckich

Badania przeprowadził zespół doktora Andrzeja Ossowskiego z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Naukowcy ustalili, że jeden z przedstawicieli rodu Piastów miał haplogrupę chromosomu Y charakterystyczną dla Germanów lub Celtów.

Haplogrupy to cechy charakterystyczne dla ludzi pochodzących z określonego regionu. Na podstawie haplotypu DNA mitochondrialnego i DNA męskiego, czyli Y, można określić, z jakiej części Europy dana osoba pochodzi.

Odkrycie to może wskazywać na pochodzenie całego rodu Piastów. Należy jednak pamiętać, że jest to pierwsze badanie. Od Piastów do książąt mazowieckich minęło wiele czasu i mogły zaistnieć mechanizmy znane w naturze, które wpłynęły na zaburzenie dziedziczenia cech.

Wyniki przeprowadzonych badań nie przesądzają o narodowości, bo ta jest mocno związana z kulturą i tradycją, w której dana osoba żyła. Uproszczenie, że Piastowie byli Niemcami czy Brytyjczykami, jest nie na miejscu.