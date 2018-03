Ocieplenie klimatu i morze

Ocieplenie klimatu o kolejne 0,5 stopnia Celsjusza może spowodować zalanie lšdu zamieszkiwanego przez 5 milionów ludzi.

Porozumienie klimatyczne z Paryża z 2015 r., miało na celu ustabilizowanie globalnych temperatur, poprzez ograniczenie ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza, w stosunku do poziomów z okresu przedindustrialnego, a w perspektywie dalsze zmniejszanie do 1,5 stopnia.

Badacze z Princeton University postanowili sprawdzić, co oznacza wzrost temperatur dla mieszkańców wybrzeża morza. W tym celu oszacowali globalne wskaŸniki pływów i lokalne prognozy poziomu morza, aby zbadać różnice w częstotliwoœci sztormów i potędze sztormów oraz innych ekstremalnych zdarzeń morskich w trzech scenariuszach: globalny wzrost temperatury o 1,5, 2,0 i 2,5 stopni Celsjusza.



Stwierdzili, że jeœli nastšpi wzrost o zaledwie 0,5 stopnia (od 1,5 do 2,0 stopni Celsjusza), oznaczać to będzie trwałe zalanie lšdu zamieszkiwanego obecnie przez około 5mln ludzi, w tym 60tys zamieszkujšcych małe wyspiarskie społecznoœci.



Naukowcy stwierdzili, że ekstremalne zjawiska na poziomie morza stanš się znacznie częstsze i bardziej gwałtowne. Szacujš, na przykład, że przy wzroœcie temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza, w stosunku do okresu przedindustrialnego, do końca XXI wieku, Nowy Jork będzie doœwiadczać co 5 lat jednego huraganu wywołujšcego zjawiska podobne do powodzi.



Naukowcy przewidujš, że do końca stulecia wzrost temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza podniesie œwiatowy poziom mórz o około 48 cm, kolejne 0,5 stopnia to już 56 cm i wzrost o 2,5 stopnia Celsjusza to następne 2cm.



Ekstremalne poziomy morza mogš wynikać z przypływów lub fali sztormowej albo z kombinacji fali i przypływu (zwanej przypływem sztormowym). Na skutek huraganów lub dużych sztormów skrajne poziomy morza zalejš obszary przybrzeżne, stanowišc zagrożenie dla życia i mienia. Eksperci przewidujš, że do końca stulecia powodzie w okolicach morskich mogš być jednym z najbardziej kosztownych skutków zmian klimatu.