Woda wdarła się do arktycznego skarbca nasion

The Svalbard Global Seed Vault położony jest tysiąc kilometrów od bieguna północnego. W arktycznych warunkach przechowuje się tam nasiona z całego świata. W budynku stale panuje temperatura - 18 st. C, co gwarantuje, że nasiona wytrzymają tam nawet kikaset lat.

Skarbiec powstał w 2008 roku i jest pilnie strzeżony. Budowa skarbca kosztowała około 9 milionów dolarów, a jego działalność finansuje kilka państw oraz firmy i koncerny z całego świata.

Docelowo w skarbcu ma znaleźć się około 4,5 miliona próbek. Nasiona przechowywane są na wypadek wyginięcia roślin, do którego może dojść w wyniku zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych lub działań człowieka.

Dalszemu funkcjonowaniu budynku zagroziła natura, która do tej pory zapewniała mu niezbędne do działania warunki. Z powodu roztopów, do budynku wdarła się woda. Jeden z pracowników firmy poinformował, że zalany został tunel prowadzący do skarbca. Niska temperatura spowodowała, że woda zamarzła, a pracownicy skarbca skuli lód i wynieśli go z budynku. Zgromadzonym w skarbcu nasionom nic się nie stało.

