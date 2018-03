Konflikt w szkole nie przekonał wojewody ani sądu do natychmiastowego odwołania dyrektorki

Żadna z okolicznoœci podanych przez burmistrza nie upoważniała do natychmiastowego odwołania dyrektorki placówki.

W maju 2017 r. burmistrz Augustowa wydał zarzšdzenie w sprawie odwołania dyrektorki Zespołu Szkół. Ustawa o systemie oœwiaty przewiduje takš ewentualnoœć w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wojewoda podlaski stwierdził nieważnoœć zarzšdzenia z powodu istotnego naruszenia prawa. Zwrócił uwagę, że chociaż przepis (art. 38 ust. 1 pkt 2) ustawy o systemie oœwiaty nie podaje żadnych kryteriów oceny „szczególnie uzasadnionego przypadku", użycie okreœlenia „szczególnie" oznacza, że taka ocena może być stosowana jedynie w sytuacjach wyjštkowych, nadzwyczajnych, i nagłych. Mimo rzetelnego uzasadnienia decyzji burmistrza przedstawione w niej argumenty nie wystarczajš do przyjęcia, że w sprawie zaistniał przypadek szczególnie uzasadniony –stwierdził wojewoda. Wœród uchybień wskazanych przez burmistrza nie można znaleŸć tych, które dawałyby podstawy do zastosowania nadzwyczajnego trybu odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego.

Jako powód odwołania burmistrz podał otwarty konflikt dyrektorki szkoły z częœciš kadry pedagogicznej, nieutrzymywanie właœciwych relacji z rodzicami oraz złożenie arkusza organizacyjnego szkoły z 11 uchybieniami. Zdaniem wojewody żadna z tych okolicznoœci nie upoważniała do natychmiastowego odwołania dyrektorki szkoły. Nie jest to sytuacja nagła, w której dalsze pozostawanie na tym stanowisku zagraża interesowi publicznemu lub prowadzi do destabilizacji placówki.

Sama dyrektorka szkoły stwierdziła, że okolicznoœci podane przez burmistrza mogły co najwyżej stanowić powód do negatywnej oceny jej pracy i ewentualnego odwołania, ale w innym trybie. Zarzucane jej naruszenia były przez niš niezawinione i żadne nie uzasadniało „zwolnienia dyscyplinarnego".

Burmistrz zaskarżył rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Białymstoku. To burmistrz jest organem prowadzšcym szkołę i ponosi za niš odpowiedzialnoœć – podkreœlił. Ma najlepszš wiedzę dotyczšcš sytuacji w szkole. Utrzymujšcy się konflikt z organem prowadzšcym i pracownikami szkoły, brak współpracy z radš rodziców oraz liczne uchybienia w pracy organizacyjnej szkoły jest z pewnoœciš wyjštkowym i nadzwyczajnym zdarzeniem – przekonywał. W żadnej z prowadzonych jednostek nie było jeszcze takiej eskalacji konfliktu. Strony nie potrafiły nawet z sobš rozmawiać, zarzuty wymieniały na łamach prasy lokalnej i na sesjach rady miasta. Szkoła nie mogła dalej funkcjonować w takich warunkach. To prawda, że konflikt się cišgnšł, ale wcišż istniała nadzieja, że zostanie rozwišzany.

WSA oddalił skargę burmistrza. Stwierdził, że ocena zarzšdzenia przez wojewodę była prawidłowa, a rozstrzygnięcie nadzorcze zgodne z prawem. „Przypadki szczególnie uzasadnione" dotyczš bowiem takich tylko sytuacji, w których nie jest możliwe dalsze pełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej i musi być natychmiast odwołany ze względu na zagrożenie interesu publicznego. Nie mieœci się w tym konflikt z pracownikami szkoły i rodzicami uczniów, złożenie arkusza organizacyjnego z licznymi wadami ani negatywna ocena pracy dyrektora. Nie wymagało to także natychmiastowego działania i zastosowania nadzwyczajnego trybu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Bk 611/17