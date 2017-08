Nowe zadanie z Chopina

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych to kolejny etap działań podejmowanych przez NIFC od kilkunastu lat. Najpierw powstał festiwal, dzięki któremu z każdym rokiem zwiększała się liczba pianistów zainteresowanych grą na XIX-wiecznych fortepianach. Potem powstała seria płytowa „Real Chopin", w której utrwalono komplet utworów tego kompozytora wykonanych na takich właśnie instrumentach.

Teraz nadchodzi czas konkursu, który wykonawstwem historycznym pragnie zainteresować młodych artystów. Nie jest to łatwe zadanie, bo dla pianisty ze skromnym jeszcze na ogół doświadczeniem zamiana współczesnego fortepianu na ten dawny – cichszy, delikatniejszy i wymagający innego uderzenia w klawisze – może okazać się nie lada wyzwaniem. Gry na historycznych fortepianach nie ma też przecież w programach akademii muzycznych.Ciekawe więc, czy wśród uczestników I Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych dominować będą 18-latkowie (to dolna granica wieku określona regulaminem), czy też raczej pianiści po trzydziestce. Górna granica wieku dla kandydatów to właśnie 35 lat.

Odpowiedź na to pytanie poznamy między 2 a 14 września 2018 roku. Konkurs będzie trzyetapowy, a uczestników oceniać ma międzynarodowe jury złożone z wybitnych artystów. Nikolai Demidenko, Nelson Goerner, Janusz Olejniczak, Andreas Staier, Dang Thai Son – to tylko niektórzy z nich.

Od Konkursu Chopinowskiego, starszego i znacznie bardziej znanego w świecie – przynajmniej na razie – ten na historycznych instrumentach różni się tym, że w obowiązkowym programie są także utwory Bacha oraz polonezy polskich kompozytorów z epoki Chopina (Marii Szymanowskiej, Karola Kurpińskiego czy Józefa Elsnera).

W finale każdy z szóstki zakwalifikowanych pianistów będzie musiał zagrać jeden z koncertów lub dwa mniejsze utwory Chopina na fortepian z orkiestrą. Wszystkim wykonawcom towarzyszyć będzie znakomita Orkiestra XVIII Wieku, z którą laureaci będą mieli potem szansę dalszych występów.

Zaplanowany na 2018 rok I Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych ma być szczególnie ważnym wydarzeniem z okazji stulecia odzyskania niepodległości. W organizację konkursu mocno zaangażowały się Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Obie te instytucje będą transmitować kolejne etapy przesłuchań, przewidziane są także relacje streamingowe. Mecenat nad Konkursem objął natomiast PKN Orlen.

A co będzie dalej? Konkurs ma numer jeden, zatem przewidziane są kolejne edycje – co pięć lat. Znając zapał i konsekwencję w działaniu Stanisława Leszczyńskiego, pomysłodawcy przedsięwzięcia, z pewnością się odbędą.