Maria Pomianowska. W poszukiwaniu muzycznej tożsamości

Muzyka ludowa zwykła nam się kojarzyć z artystycznš cepeliš, dokonaniami zespołów „Œlšsk” czy „Mazowsze”. Kolorowš, sympatycznš ale niczym więcej jak tylko pocztówkš z zamierzchłych czasów.

Maria Pomianowska, multinstrumentalistka i profesor krakowskiej Akademii Muzycznej od kilku już dekad podšża całkowicie osobnš od tego nurtu drogš. Szuka w swojej twórczoœci nie wspomnień, ale tożsamoœci. Stšd jej zainteresowanie wštkami folklorystycznymi we współczesnej muzyce polskiej, które zaowocowało stworzeniem projektu „Lutosłowianie”, który prezentuje zwišzki muzyki Witolda Lutosławskiego z polskš muzykš ludowš, czy muzykš religijnš, którego efektem była między innymi wydana niedawno płyta „Stwórco łaskawy”, na której wykonała ludowe pieœni wielkopostne.

Ukształtowały jš odbyte w młodoœci podróże do Indii, Chin, Korei, Japonii i na bliski wschód Na wschodzie spotkała się z zupełnie innym od europejskiego podejœciem do muzyki. Skupienie się nie tyle na melodii, co na rytmie, radoœć czerpana z improwizacji, przekonanie, że każdy artysta jest po trosze również kompozytorem, myœlenie o muzyce jako przyczynku do rozwoju duchowego człowieka – całš tę wrażliwoœć Pomianowska przeniosła na grunt polskiej muzyki ludowej.

Wpływ wschodniej kultury jest w tym sensie doskonale widoczny na jej najnowszej płycie, „The voice of suka”. Artystka prezentuje tu słuchaczom brzmienie suki, staropolskiego instrumentu smyczkowego, swym wyglšdem przypominajšcego skrzypce. Ten składajšcy się w większoœci z autorskich kompozycji Marii Pomianowskiej kršżek jest wypełniony prostymi melodiami, podanymi jednak z niezwykłym wyczucie rytmu i wyobraŸniš. Kompozycje wahajš się w swych nastrojach, a temat główny niepostrzeżenie przechodzi w improwizację. „The voice of suka” jest więc okazjš nie tylko do usłyszenia brzmienia nieznanego szerszej publicznoœci instrumentu, ale przede wszystkim do spotkania z niezwykła artystycznš indywidualnoœciš, jakš jest Maria Pomianowska.

Maria Pomianowska, „The voice of suka”, WM Poland