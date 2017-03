Metallica zagra w Krakowie

Tournee europejskie promują album „Hardwired...To Self-Destruct”. Miał premierę 18 listopada 2016 roku i ukazał się nakładem wytwórni założonej przez Metallikę, Blackened Recordings. W pierwszym tygodniu sprzedaży rozszedł się w 800 tysięcy kopii. Tournee rozpocznie się dwoma koncertami w Amsterdamie w Ziggo Dome 4 i 6 września. Supportem będzie norweski zespół Kvelertak. Przedsprzedaż biletów dla członków Legacy Met Club rozpocznie się we wtorek 21 marca o 10:00 rano, a przedsprzedaż biletów dla wszystkich członków Fifth Members tego samego dnia o godzinie 11:00. Bilety wejdą do ogólnej sprzedaży w piątek 24 marca o godzinie 10:00. Więcej informacji na www.metallica.com.

Każdy bilet zakupiony oficjalnymi kanałami sprzedaży łączy się z możliwością odbioru tradycyjnej lub digitalowej kopii albumu „Hardwired…To Self-Destruct”. Informacje dotyczące odbioru płyty będą zawarte w e-mailu potwierdzającym zakup biletu. Szczegółowe informacje jak sprezentować album innej osobie, jeśli ktoś nabył go wcześniej, znajdą się w potwierdzeniu zakupu biletów.

Metallica w porozumieniu z CID Entertainment oferuje również trzy specjalne opcje, które pozwolą przeżyć wyjątkowe chwile na tej trasie: bilety premium, możliwość wcześniejszego wejścia na teren koncertu, zwiedzanie pamiątkowej wystawy “Memory Remains” oraz spotkanie z zespołem.

Szczegółowe informacje na temat pakietów dostępne na: http://www.cidentertainment.com/events/metallica-europe-tour-2017/

Program tournee

April 2, 2018 – Prague, Czech Republic – O2 Arena

April 5, 2018 – Budapest, Hungary – Sports Arena

April 7, 2018 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

April 9, 2018 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

April 11, 2018 – Geneva, Switzerland – Palexpo

April 26, 208 – Munich, Germany – Olympiahalle

April 28, 2018 – Kraków, Poland – TAURON Arena

April 30, 2018 – Leipzig, Germany – Leipzig Arena

May 2, 2018 – Oslo, Norway – Telenor Arena

May 5, 2018 – Stockholm, Sweden – Ericsson Globe

May 7, 2018 – Stockholm, Sweden – Ericsson Globe

May 9, 2018 – Helsinki, Finland – Hartwall Arena

May 11, 2018 – Helsinki, Finland – Hartwall Arena