Degradacja oficerów - procedura

Nikt nikogo nie zmuszał do zasiadania we WRON. Zresztš żołnierz ma służyć ojczyŸnie także z narażeniem życia. Przed degradacjš ma jednak prawo do obrony.

Nie ma wštpliwoœci, że byłoby lepiej, gdyby do rozliczenia oficerów Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która wprowadziła stan wojenny, z generałami Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem na czele, doszło zaraz po obaleniu PRL, czyli na poczštku lat 90. Jednak dopiero teraz państwo polskie wzięło się za ten problem generalnie, chociaż raczej symbolicznie. Degradację czas więc dokończyć, choćby dlatego, by skupić się na innych, przynajmniej równie ważnych, sprawach. Poniżej dalsza częœć artykułu Problem ten ma rozwišzać ustawa degradacyjna, zakładajšca możliwoœć pozbawiania stopni wojskowych osób, które w latach 1943–1990 sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu. Wbrew temu, co zarzucano ustawie, osoby te będš się mogły bronić zarówno w postępowaniu przed MON, jak i przed sšdem administracyjnym. Zmarłych bronić mogš ich krewni lub stowarzyszenia kombatanckie. Z jednym jednak wyjštkiem: z automatu ma być zdegradowanych 22 członków WRON. To do tej szczególnej procedury zgłosił zastrzeżenia prezydent Andrzej Duda, wetujšc w Wielki Pištek ustawę. Jak uzasadniał swoje weto, osoby te nie majš możliwoœci złożenia wyjaœnień ani prawa do odwołania. Natomiast nieżyjšcy niemajšcy rodziny ani odpowiedniego stowarzyszenia mogšcego przemówić w ich imieniu nie mieliby zapewnionej obrony. Prezydent podkreœlił, że WRON, a zwłaszcza jej kierownictwo, była zwišzkiem przestępczym o charakterze zbrojnym i pozbawienie stopni wojskowych jej członków (tu wymienił czterech generałów, w tym Jaruzelskiego i Kiszczaka) jest dla niego sprawš bezdyskusyjnš. W takim razie niech prezydent ich sam zdegraduje – ktoœ mógłby powiedzieć. Problem w tym, że nie ma do tego prawa. Żadna reguła nie ustala, że skoro to prezydent mianuje generałów na wniosek ministra obrony narodowej, to może ich też degradować. Obecnie degradację przewiduje tylko kodeks karny i konsekwentnie może być stosowana jedynie wobec żyjšcych. Jej rozszerzenie wymaga zatem ekstraustawy. Jedynym sensownym wyjœciem jest więc inicjatywa legislacyjna. Po wecie oznacza to napisanie nowej ustawy, niezależnie od losu weta. Nawet bowiem gdyby PiS udało się je odrzucić, zastrzeżenia prezydenta zasługujš na respekt. Tym bardziej że zgłaszał je w trakcie prac sejmowych. Wielu Polaków zapewne powie, że wszyscy członkowie WRON zasługujš na degradację. Z tym można się zgodzić. Nikt ich przecież nie zmuszał do zasiadania w tym organie. Zresztš powołaniem żołnierza jest służba ojczyŸnie, także z narażeniem życia. Jednak procedura degradacyjna wymaga przynajmniej sšdowej weryfikacji i zawsze zapewnienia podsšdnemu obrońcy. Nie ma tu miejsca na działanie na skróty, a poœpiech nie jest konieczny. Ci, co czekali 28 lat, nie liczšc lat PRL, mogš poczekać jeszcze kilka miesięcy. Byle na prezydenckie poprawki nie musieli czekać dłużej. To teraz zadanie prezydenta Dudy. 04.04.2018 Krzysztof Szczucki: dlaczego Andrzej Duda zawetował ... 30.03.2018 Prezydent zawetował ustawę degradacyjnš 12.03.2018 Maksymilian Stanulewicz: Degradacje nieżyjšcych – pr... 12.03.2018 Ustawa degradacyjna: niechaj politycy zostawiš histo...

