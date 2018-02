Co może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych

Zwolnić żołnierza z ćwiczeń wojskowych mogš tylko szczególne okolicznoœci.

W lipcu 2017 r. wojskowy komendant uzupełnień powołał Bogdana L. (dane zmienione) na miesięczne ćwiczenia wojskowe na przełomie wrzeœnia i paŸdziernika.

Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w ramach powszechnego obowišzku obrony – stwierdził w uzasadnieniu.

Bogdan L. zwrócił się o zwolnienie go z ćwiczeń, ponieważ żona pracuje w systemie trzyzmianowym i on musi się opiekować 11-letnim dzieckiem. Prowadzi też jednoosobowš działalnoœć gospodarczš. Zawarł wiele umów o œwiadczenie usług polegajšcych na nagłych wyjazdach do awarii instalacji. Niedochowanie zawartych umów może spowodować niepowetowanš stratę majštkowš.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim nie uwzględnił odwołania. Stwierdził, że zgodnie z rozporzšdzeniem ministra obrony narodowej z 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych w razie œmierci albo obłożnej choroby członka rodziny lub innych szczególnie uzasadnionych okolicznoœci wojskowy komendant uzupełnień może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem. Tu takie okolicznoœci nie występujš. Sprawowanie opieki nad dzieckiem nie może być podstawš do uchylenia karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Została ona doręczona z dużym wyprzedzeniem, dajšc możliwoœć uniknięcia dezorganizacji pracy zawodowej i życia rodzinnego. Oprócz uposażenia za okres ćwiczeń wojskowych Bogdanowi L. będzie też przysługiwać œwiadczenie rekompensujšce.

Bogdan L. zaskarżył odmowne decyzje do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Podobnie jak poprzednio przekonywał, że zachodzš szczególnie uzasadnione okolicznoœci przemawiajšce za zwolnieniem go z ćwiczeń.

Sšd zwrócił przede wszystkim uwagę, że obowišzek służby wojskowej ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich obywateli polskich w wieku od 18 do 50 lub 60 lat. Obowišzek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz na pełnieniu okresowej służby wojskowej. Zwolnienie z ćwiczeń może nastšpić w trakcie ich odbywania bšdŸ wczeœniej. Dotyczy to jednak sytuacji szczególnych, zdarzeń wyjštkowych.

WSA ocenił, że przesłanki, na które powoływał się skarżšcy, nie majš takiego charakteru. Majš zwišzek z organizacjš życia zawodowego oraz rodzinnego, ale nie sš to zdarzenia szczególne, nagłe i nieprzewidywalne. A wskutek doręczenia karty powołania ze sporym wyprzedzeniem skarżšcy miał możliwoœć takiej organizacji spraw osobistych i zawodowych, aby sprostać nałożonemu obowišzkowi odbycia ćwiczeń wojskowych. Inna interpretacja pozostawałaby w kolizji z art. 58 ust. 1 ustawy o powszechnym obowišzku obrony, który mówi o obowišzku służby wojskowej.

sygnatura akt: II SA/Go 984/17