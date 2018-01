Zamiast pracować, muszą się trzymać stołków - komentuje Mateusz Rzemek

Łšczenie nadzorów, centralizacja inspekcji czy reforma skarbówki i służb celnych to przykłady demontażu administracji przez kolejne rzšdy.

To już stało się standardem, że po wyborach nowa ekipa zaczyna swoje urzędowanie od pomysłu na gruntownš reformę wybranego segmentu administracji. Jak uczy historia, nie zawsze przynosi to deklarowane przez polityków efekty. Przykładem niech będzie połšczenie nadzorów bankowego, ubezpieczeniowego i giełdowego w 2006 r. za czasów premiera Marcinkiewicza, które z założenia miało poprawić nadzór nad rynkiem finansowym, ale nie zapobiegło aferze Amber Gold, która rozpętała się trzy lata póŸniej. Podobne pomysły miał rzšd Donalda Tuska, który w 2010 r. chciał połšczyć wszystkie możliwe inspekcje, w tym handlowš, weterynaryjnš, sanepid i nadzór budowlany pod dachem wojewody. Na szczęœcie te pomysły nie wypaliły. W ostatnich latach ta metoda na zarzšdzanie pracownikami administracji publicznej wraca ze zdwojonš siłš. W 2016 r. reforma służby cywilnej przeprowadzona przez rzšd Beaty Szydło spowodowała, że z dnia na dzień kilkadziesišt tysięcy urzędników państwowych straciło swoje posady zdobyte w konkursach. Większoœć odzyskała pracę na nowych zasadach, jednak częœć wieloletnich pracowników administracji publicznej musiała pożegnać się z pracš. Na poczštku 2017 r. reforma edukacji, z mocy prawa, zmiotła stanowiska wielu nauczycieli gimnazjalnych, którzy teraz muszš wyrabiać pensum w kilku placówkach. W połowie 2017 r. podobny los, też z mocy prawa, spotkał pracowników skarbówki i celników. W wyniku połšczenia tych służb częœć pracowników straciła zatrudnienie, inni zostali przeniesieni ze stanowisk mundurowych na cywilne. Stracili prestiż, przywileje i zarobki. Teraz się okazuje, że prawdopodobnie ta reforma została przeprowadzona za szybko i częœć byłych już celników odzyska prawo do noszenia munduru.

Miejmy nadzieję, że rzšd premiera Mateusza Morawieckiego nie rozkręci kolejnej karuzeli stanowisk. Urzędnicy nie będš wówczas mieli czasu na wykonywanie swoich obowišzków, a będš musieli znowu skupiać się na utrzymaniu swoich stołków. A przecież stabilnoœć pracy w administracji publicznej od lat była argumentem w kontrze do zarzutów o niskie zarobki na państwowych posadach.