Służba Ochrony Państwa zamiast BOR - prezydent podpisał ustawę

W œrodę prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę na mocy, której powstanie Służba Ochrony Państwa. Nowa formacja, która zastšpi Biuro Ochrony Rzšdu, będzie służbš wyspecjalizowanš w ochronie najważniejszych osób w państwie.

Służba Ochrony Państwa będzie liczniejsza od BOR, co jest niezbędne dla zapewnienia właœciwego standardu ochrony najważniejszych osób w państwie i służšcych im obiektów. Projekt przewiduje, że ochronš objętych zostanie więcej obiektów administracji rzšdowej. Obecnie za ich bezpieczeństwo odpowiedzialne sš niejednokrotnie firmy ochroniarskie, które nie zawsze sš w stanie zapewnić odpowiednie standardy ochrony. Nowe obiekty otrzymajš ochronę na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji. SOP uzyska możliwoœć pracy operacyjno-rozpoznawczej. Do tej pory BOR uzależniony był od informacji, które otrzymywał od innych służb. W uzasadnionych przypadkach Służba Ochrony Państwa będzie mogła korzystać z pomocy innych formacji m.in. Policji, Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej.

Audyt przeprowadzony w BOR pod koniec 2015 roku wykazał dużš skalę zaniedbań i zaniechań. Przede wszystkim chodziło o niedofinansowanie formacji. Œrodki finansowe przyznawane BOR w poszczególnych latach nie pozwalały w pełni realizować ustawowych zadań. Nie prowadzono potrzebnej modernizacji obiektów i wyposażenia formacji. Najtragiczniejszym w skutkach œwiadectwem słaboœci Biura Ochrony Rzšdu była katastrofa smoleńska. Po tym tragicznym zdarzeniu żadna z osób odpowiedzialnych za działanie formacji nie wycišgnęła niezbędnych wniosków oraz nie wprowadziła koniecznych zmian. Za przekształceniem w formacji przemawiało także wysokie w ostatnich latach zagrożenie terrorystyczne na œwiecie.

Pracš SOP będzie kierował komendant. Nowoœciš jest to, że otrzyma on status centralnego organu administracji rzšdowej, co przyspieszy i usprawni proces decyzyjny. To on okreœli zakres ochrony, jakim należy objšć okreœlonš osobę. Do tej pory odpowiedzialny był za to minister spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast o tym kto będzie chroniony, poza przypadkami wskazanymi wprost w ustawie, jak dotychczas będzie decydował minister właœciwy do spraw wewnętrznych. Komendant będzie także mógł wydawać pozwolenia na przywóz i posiadanie broni przez funkcjonariuszy ochraniajšcych zagraniczne delegacje. Ustawa doprecyzowuje też, kto z zagranicznych goœci otrzyma ochronę polskich funkcjonariuszy SOP. Wynika z niej, że objęte niš zostanš delegację, w których znajdujš się głowy państw, szefowie rzšdów i ich zastępcy, przewodniczšcy parlamentów lub izb parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych. W uzasadnionych przypadkach ten katalog będzie można poszerzyć. Szef BOR podkreœlił, że SOP będzie formacjš o charakterze œciœle policyjnym i będzie miała podobne uprawnienia do innych takich formacji.

Bardzo istotnš zmianš będzie nowy system szkolenia funkcjonariuszy SOP.

- Szkolenie ulegnie znaczšcej zmianie - powiedział szef BOR - będzie ono dłuższe. Będzie tez odbiegać jakoœciowo od tego, co mieliœmy dotychczas.

Ustawa przewiduje też nowe rozwišzania zwišzane z naborem. Kandydaci i funkcjonariusze będš mogli być poddawani badaniom na wariografie czyli popularnym wykrywaczu kłamstw. Podobne rozwišzanie stosowane jest teraz w trakcie naboru do Straży Granicznej i częœci innych służb. Przepisy pozwolš też pozyskać do służby w SOP funkcjonariuszy pracujšcych obecnie w innych formacjach mundurowych m.in. Policji, SG czy PSP.

Obecny rzšd aktywnie zabiegał o poprawę sytuacji BOR. Podjęte zostały działania majšce na celu zwiększenie częstotliwoœci oraz jakoœci szkoleń samochodowych.