Onkolodzy: marihuana nie leczy

Medyczna marihuana: RPO zwraca się do ministerstwa zdrowia

To cios dla zwolenników tzw. leczniczej marihuany, argumentujących, że może być ona pomocna w walce z rakiem, w tym najgroźniejszymi postaciami tej choroby: nowotworami trzustki, czy mózgu. Takie działanie marihuany nie zostało potwierdzono badaniami klinicznymi - piszą we wspólnym stanowisku szefowie onkologicznych towarzystw naukowych oraz konsultanci krajowi w tej dziedzinie.

To bezpośrednia reakcja na informacje o chorobie Tomasza Kality, byłego rzecznika SLD. Po operacji glejaka wielopostaciowego mózgu (bardzo groźnego nowotworu), chemioterapii i radioterapii, Tomasz Kalita próbuje się leczyć się „metodami alternatywnymi". Jedną z tych metod jest terapia olejem z marihuany. „Morfina jest dostępna, dlaczego olej nie jest? On może pomóc także mnie, bo jest hipoteza naukowa, że zabija komórki rakowe" - przekonywał w „Gazecie Wyborczej". Podkreślił też, że olej ten, zakazany w Polsce, jest dostępny w czeskich aptekach. „Dlaczego nie przegłosować czegoś, co pomoże ludziom" - mówił o legalizacji oleju z marihuany Tomasz Kalita.

„Badania sugerujące przeciwnowotworowe działanie tych preparatów miały wyłącznie charakter eksperymentalny, a ich wyniki nie zostały potwierdzone w warunkach klinicznych. Preparaty te nie są zarejestrowane w tym wskazaniu w jakimkolwiek kraju na świecie" - piszą polscy eksperci. „Dotychczasowe doświadczenia w ich stosowaniu dotyczą wyłącznie niepożądanych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej i jej leczeniu, takich jak nudności i wymioty związane z chemioterapią lub radioterapią, bóle, duszność i brak apetytu".

List podpisali prof. Jacek Fijuth, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, prof. Krzysztof Składowski, prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, prof. Piotr Wysocki, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, prof. Rafał Dziadziuszko, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, prof. Arkadiusz Jeziorski, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej i prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.