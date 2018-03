Loty w kosmos wpływają na geny człowieka

Spędzenie roku w kosmosie nie tylko zmienia œwiatopoglšd, ale ma także wpływ na genetykę. Astronauta powracajšcy na Ziemię nie jest już identyczny ze swoim bratem bliŸniakiem.

Zgodnie ze szczególnš teoriš względnoœci, czas w poruszajšcym się układzie odniesienia płynie wolniej. Oznacza to, że jeżeli weŸmiemy dwóch braci bliŸniaków i jednego z nich wyœlemy w kosmos szybkim statkiem kosmicznym, to po powrocie będzie młodszy od tego, który został na Ziemi. Okazuje się, że podróże w kosmos majš zwišzek nie tylko z upływem czasu ale także genetykš, a dokładnie z ekspresjš genów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ekspresja genów jest procesem, który pozwala na odkodowanie informacji umieszczonej w genie oraz przepisanie jej na produkty genu, którymi sš RNA lub białko i okreœla stopień w jakim ujawnia się działanie genu w trakcie rozwoju osobniczego poprzez wykształcenie danej cechy.

Badania przeprowadzone w projekcie Twins Study, powołanym przez NASA, udowadniajš, że Scott Kelly po roku spędzonym w kosmosie jest mniej podobny do swego brata bliŸniaka Marka, niż przed podróżš. Zmiana dotyczy 7% ekspresji genów, które nie powróciły do wczeœniejszego stanu po 6 miesišcach pobytu na Ziemi.

Chociaż ekspresja genów Scotta Kelly uległa zmianie, on i Mark nadal sš identyczni. Modyfikacja ta to reakcja ludzkiego organizmu na œrodowisko i wišże się ze stresem zwišzanym z niedoborem tlenu, wzmożonym napięciem nerwowym i dramatycznymi zmianami w sposobie odżywiania.

Po powrocie na Ziemię, Scott rozpoczšł proces przystosowywania się do ziemskiej grawitacji. Większoœć biologicznych zmian, jakich doznał w przestrzeni kosmicznej, szybko powróciła do stanu pierwotnego. Według naukowców 93% genów Scotta wróciło do normy wkrótce po wylšdowaniu. Jednak pozostałe 7% wskazuje na możliwe długofalowe zmiany, zwišzane z jego układem odpornoœciowym, naprawš DNA, budowš koœci, niedotlenieniem i hiperkapniš czyli nienaturalnym ciœnieniem parcjalnym dwutlenku węgla we krwi.

Naukowcy z NASA dostali kolejnš informację na temat tego, co dzieje się z naszym organizmem w trakcie długotrwałych misji kosmicznych. Badanie Scotta i Marka Kellych to kolejny kamień milowy na drodze do trzyletniej pasażerskiej misji na Marsa.