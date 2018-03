Kupujesz wodę w butelce? Możesz pić plastik

Testy wody butelkowej wykazały, że prawie wszystkie kontrolowane butelki zawierały małe czšstki plastiku.

W największym badaniu tego rodzaju zbadano 250 butelek zakupionych w dziewięciu różnych krajach. Testy przeprowadzone zostały na Uniwersytecie Stanowym w Nowym Jorku.

Badania, prowadzone przez organizację Orb Media, odkryły œrednio 10 plastikowych czšsteczek na litr wody. Każdy z nich był większy niż szerokoœć ludzkiego włosa.

Marki, które zostały przetestowane, poinformowały BBC, że ich rozlewnie sš obsługiwane zgodnie z najwyższymi standardami.

Sherri Mason, profesor chemii z Uniwersytetu Stanowego, przeprowadziła analizę i powiedziała BBC, że w wodzie butelkowanej każdej badanej marki, znaleziono czšsteczki plastiku. - Nie chodzi o to, by wskazywać palcami na poszczególne firmy. To naprawdę pokazuje, że plastik stał się tak wszechobecnym materiałem w naszym społeczeństwie, że przenika nawet do wody i wszystkich produktów, które konsumujemy na bardzo podstawowym poziomie - podkreœliła.

Obecnie nie ma dowodów na to, że spożywanie bardzo małych kawałków plastiku (mikrodrobin plastiku) może być groŸne dla zdrowia.

Eksperci podkreœlajš, że ludzie w krajach rozwijajšcych się, w których woda z kranu może być zanieczyszczona, nadal powinni pić wodę z plastikowych butelek.

W zeszłym roku profesor Mason znalazł czšsteczki plastiku w próbkach wody z kranu, a inni badacze dostrzegli je także w owocach morza, piwie, soli morskiej, a nawet w powietrzu.

Najnowsze badania zwracajš uwagę na problem, jakim jest obecnoœć plastiku w dzisiejszym œwiecie.

Badania wody butelkowanej obejmowały 11 marek z całego œwiata. Kraje, z których pochodziła woda poddana testom, zostały wybrane ze względu na dużš populację lub stosunkowo wysokie zużycie wody butelkowanej.