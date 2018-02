Bakterie powinny przegrać

Nowy antybiotyk usiłujš stworzyć amerykańscy naukowcy dzięki badaniom gleby.

Uniwersytet Rockefelleraw Nowym Jorku specjalizuje się w ostatnich latach w analizie genetycznej bakterii występujšcych w wierzchnich warstwach gleby. Zespół uczonych z tej placówki ogłosił, że że w ten właœnie sposób być może uda się stworzyć nowy antybiotyk.

Od stycznia 2015 laboratorium Sean Brady Uniwersytetu Rockefellera gromadzi - dostarczane przez wolontariuszy - próbki gleby ze wszystkich zakštków Stanów Zjednoczonych. Miedzy innymi, próbki dostarczył konserwator przyrody stanu Nowy Jork. Właœnie te próbki okazały się bardzo inspirujšce, dały nadzieje na to, że antybiotyki przyszłoœci tkwiš być może o przysłowiowe dwa kroki od uniwersytetu, w pobliskich bagiennych glebach.

Nie od dziœ wiadomo, że w glebach żyje mnóstwo bakterii, bardzo zróżnicowanych mikroorganizmów, które wyrobiły w sobie odpornoœć na całš gamę zagrożeń w postaci substancji chemicznych i biochemicznych. Celem tego ewolucyjnego przystosowania było przetrwanie gatunku, skuteczne konkurowanie w swoim œrodowisku z innymi mikroorganizmami.

W trakcie swoich badań, naukowcy z Uniwersytetu Rockefellera odkryli, że substancja o nazwie malacydyna opiera się działaniu różnego rodzaju bakterii.

W laboratorium uczeni posłużyli się technikš sekwencjonowania genetycznego. W trakcie tej analizy wyszło na jaw, że w każdym gramie gleby żyje około 100 000 gatunków bakterii, natomiast liczba poszczególnych bakterii (osobników) waha się miedzy 100 milionami a miliardem, w zależnoœci od składu gleby. To bogactwo przez długi czas było ignorowane, nie doceniane. Teraz, gdy œwiatowym problemem stała się odpornoœć bakterii na antybiotyki, naukowcy zamierzajš sięgnšć do tej skarbnicy.

"Tylko mała frakcja różnorodnoœci bakteryjnej hodowana jest regularnie w laboratoriach; i tylko mała częœć molekuł zakodowanych przez te hodowane bakterie jest wykorzystywana w trakcie doœwiadczeń; większoœć puli genetycznej bakterii pozostaje nieznana" - napisali badacze w artykule opublikowanym na łamach "Nature microbiology".

Udajšc się na swoiste "połowy w tym oceanie życia", genetycy z Nowego Jorku zauważyli niemal permanentnš obecnoœć pewnej molekuły w większoœci próbek gleby pochodzšcych z różnych miejsc w stanach Zjednoczonych, a równoczeœnie molekuła ta nie ujawniła się w żadnych badaniach prowadzonych w laboratoriach. Czšsteczka ta to malacydyna.

Badacze doszli do wniosku, że że jeżeli w tak łatwy sposób trwa w œrodowisku naturalnym, musi odgrywać w nim jakšœ ważnš rolę. Aby to sprawdzić, wypróbowali ja na szczurach, którym wczeœniej wstrzyknęli bardzo odpornš bakterię gronkowca złocistego. Okazało się, że malacydyna radzi sobie z niš, zwierzęta wyzdrowiały. Na razie jest jeszcze za wczeœnie, aby ogłosić, że odkryta została nowa klasa antybiotyków.

Niezbędne sš kolejne badania laboratoryjne, a potem kliniczne. laboratorium Sean Brady już przystšpiło do kolejnych prób.