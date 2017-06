Amerykańscy naukowcy: Nie musicie myć rąk ciepłą wodą

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak

Zespół amerykańskich badaczy z Rutgers University ustalił, że mycie rąk zimną (o temperaturze ok. 15 stopni C) wodą zabija tyle samo bakterii, co używanie ciepłej (o temperaturze ok. 38 stopni C) wody - informuje BBC.