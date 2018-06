Impact Journalism Day 2018

Dzięki rozwojowi technologii ludzie mają większy niż kiedykolwiek dostęp do informacji, dosłownie na wyciągnięcie palca. Ilu z nas może jednak powiedzieć, że jesteśmy naprawdę dobrze poinformowani?

Nagłówki gazet przedstawiają obraz świata w czarnych barwach: konflikty, terroryzm, głód, zmiany klimatyczne, niesprawiedliwość społeczna – lista jest długa. Rzeczywiście stajemy w obliczu wyzwań pozornie nie do pokonania. Mimo to pełny obraz zawiera także rozwiązania i daje nadzieję.

W 2015 roku 193 kraje podjęły współpracę na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – ambitnego planu wytyczającego kierunki globalnego rozwoju do 2030 roku. Obejmuje on wezwanie do działań mających rozwiązać problem ubóstwa, chronić naszą planetę, wprowadzić pokój i zapewnić satysfakcjonujące życie wszystkim ludziom. Cele te będzie można osiągnąć wtedy, jeśli rządy, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie uznają je za swoje.

Na całym świecie pojawiają się oddolne inicjatywy wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju. Zdolni i utalentowani mężczyźni i kobiety znajdują lokalne rozwiązania globalnych problemów, pomagając w ten sposób tworzyć lepsze środowisko społeczne i gospodarcze. Ci przedsiębiorczy ludzie inspirują innych do zastosowania tych rozwiązań np. w opiece zdrowotnej, edukacji, zatrudnieniu, wykorzystaniu czystej energii i dostępie do wody.

Dążenie do pozytywnej zmiany nabiera tempa. Coraz więcej ludzi pracuje nad tym, by przedsiębiorcy społeczni spotykali się z większym odzewem, polegającym na finansowaniu pozytywnego wpływu lub inwestowaniu w nich i przyśpieszaniu wprowadzania w życie ich pomysłów. Takie inicjatywy znajdują też sposoby, aby rozwijać się dzięki budowaniu kontaktów z tradycyjnym biznesem. A z kolei ich innowacyjne i nakierowane na wpływ podejście pomaga przekształcać wielkie korporacje poprzez zachęcanie do bardziej przejrzystego modelu biznesowego i uczciwych produktów.

Media informacyjne mogą odegrać istotną rolę w nagłaśnianiu i rozpowszechnianiu historii o ludziach wprowadzających innowacyjne zmiany. Przez ostatnie sześć lat Sparksnews zaprasza media do uczestnictwa w Impact Journalism Day i do wspólnego publikowania artykułów na temat pozytywnych inicjatyw w dodatkach specjalnych lub raportach online, które tego samego dnia docierają do 120 milionów ludzi. Wiele z tych mediów zaczęło zamieszczać takie historie w codziennych wydaniach. Wy także możecie sprawić, by te projekty rozwijały się i zyskiwały na znaczeniu.

Podziel się na Facebooku i Twitterze historiami, które wywarły na Tobie największe wrażenie (#ImpactJournalism, #StoryOfChange, @Sparknews). Wszyscy możemy brać udział w pisaniu naszej przyszłej globalnej historii.

tłum. d.s.

Christian de Boisredon, założyciel Sparknews and Ashoka Fellow & The Sparknews Team