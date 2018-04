"Vogue" po raz pierwszy z modelką w hidżabie na okładce

Po raz pierwszy w 102-letniej historii magazynu "Vogue" na okładce gazety pojawi się modelka w hidżabie.

W kwietniu ubiegłego roku ogłoszono, że urodzony w Ghanie Edward Enninful będzie sprawował funkcję redaktora naczelnego czasopisma. To pierwszy mężczyzna na tym stanowisku. I właœnie on zapowiedział zaskakujšcš okładkę nowego wydania.

Wœród modelek, które pozujš na zdjęciu do okładki, znalazła się m.in. 20-letnia Halima Aden. Będzie pierwszš modelkš w hidżabie, która pojawi się na okładce brytyjskiego magazynu "Vogue" od czasu jego powstania w 1916 roku.

Enninful deklaruje, że danie szansy dziewięciu modelkom na przedstawienie siebie œrodowisku modowemu jest niezwykle ważne.

- Nawet pięć lat temu - a już na pewno dziesięć czy dwadzieœcia - gdybyœmy robili takš grupowš okładkę, dobór dziewczyn nie wyglšdałyby tak, jak tych młodych kobiety. Ale jednym z pozytywów ostatnich miesięcy w branży modowej, jest ostateczne przyjęcie pojęcia, które okreœliło całe moje życie zawodowe: różnorodnoœć - powiedział.

- Kiedy mówię o różnorodnoœci, chcę żeby było jasne, że nie chodzi mi tylko o czarny i biały (kolor skóry) - dodał redaktor naczelny, cytowany przez "The Independent". - Chodzi o różnorodnoœć we wszystkich dziedzinach - niezależnie od rasy, pozycji, pochodzenia społeczno-ekonomicznego, religii, seksualnoœci. Właœnie to chcę sławić tš okładkš - mówił.

Halima Aden urodziła się w 1997 roku w obozie dla uchodŸców w Kenii. W wieku siedmiu lat przeprowadziła się do USA, osiadajšc w St. Cloud w stanie Minnesota. W 2016 roku zwróciła na siebie uwagę mediów w Ameryce, będšc pierwszš uczestniczkš konkursu Miss Minnesota, która występowała w hidżabie i burkini. Hidżab na okładce "Vogue" nie będzie pierwszym takim doœwiadczeniem modelki - identycznie jako pierwsza założyła to okrycie na okładkowym zdjęciu magazynu "Allure" w lipcu 2017 roku.

Pozostałe modelki, które znajdujš się na majowej okładce "Vogue" to Adut Akech, Radhika Nair, Yoon Young Bae, Faretta, Fran Summers, Vittoria Ceretti, Paloma Elsesser i Selena Forrest.