Facebook ominął chiński mur?

W Chinach pojawiła się aplikacja nazwana "Colorful Balloons", która zdaniem użytkowników pozwala ominąć nałożoną na Facebooka blokadę, gdyż działa podobnie do Facebook Moments.

"Aplikacja pozwala grupować zdjęcia i filmy użytkowników wg czasu, lokalizacji i osób. Pozwala tworzyć albumy i dzielić się nimi z rodziną i przyjaciółmi" - głosi opis Colourful Ballons.

Wg New York Timesa i CNN jest to po prostu Facebook, tyle że nazwa portalu Marka Zuckerberga w ogóle się nie pojawia. Aplikację stworzyła firma "Youge LLC" i jest to jedyny jej program. Aby się w niej zarejestrować, należy podać chiński numer telefonu komórkowego.

Facebook i inne globalne firmy działające w internecie mają problem z Chinami z powodu przepisów o cenzurze, zwanej "Wielkim Firewallem". Poza Facebookiem w tym kraju nie działają takie aplikacje jak Snapchat, Twitter, Pinterest czy Instagram. W ich miejsce chińscy deweloperzy tworzą własne platformy.