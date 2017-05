Prasa przeniosła się na Wiejską - przegląd prasy Wiktora Ferfeckiego

Foto: Fotorzepa/Waldemar Kompała

Posłowie ostatnio raczej się nie przepracowują. Trzydniowe posiedzenia są regularnie skracane do dwóch dni i zaplanowano im rekordowe wakacje. Dlatego tak cieszy, że są takie momenty, w których prasa relacjonuje głównie to, co wydarzyło się przy Wiejskiej.