Bunt nadawców nowych naziemnych stacji

Problemem numer jeden kanałów Zoom TV, Metro TV, WP i Nowa TV jest to, że zasięg nowego pakietu cyfrowych stacji naziemnych jest wciąż mniejszy niż w przypadku innych multipleksów oraz że ich odbiór jest utrudniony z przyczyn technicznych. Problemem numer dwa jest fakt, że oferta multipleksu jest niepełna z uwagi na to, że nie ruszyły na nim wciąż trzy kanały TVP, w związku z czym widzowie otrzymali cztery nowe stacje, a nie siedem.

- Na koniec czerwca ten zasięg będzie już wynosił 95 proc. Słuchamy uwag rynku i spotykamy się z nadawcami na bieżąco – zapewniał Maciej Staszak z Emitela na trwającej teraz w Sopocie konferencji Polskiej Izby Komunikacji Cyfrowej. Przyznał, że multipleks ósmy jest „słabszy" od pozostałych już działających, ale głównie z uwagi braku stacji TVP (Emitel zgłosił ten problem w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i czeka na odpowiedź urzędu), na co Emitel nie ma wpływu.

Nadawcy z nowego pakietu stacji są rozczarowani tym, jak się on rozwija.

– Wykorzystując krzaczki prawne i zgłaszając się do UKE z pytaniem o wolne częstotliwości MUX-8, Emitel doprowadził do tego, że multipleks w ogóle ruszył, choć np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ogóle się do jego startu nie paliła – mówił Zbigniew Benbenek, szef rady nadzorczej Grupy ZPR Media (nadawca m.in. Eski TV i Nowa TV).

– Teraz okazuje się, że ten multipleks jest wadliwy, a my wcale nie jesteśmy beneficjentami jego uruchomienia. Szacujemy, że żeby odbierać kanały z MUX-8, 60-70 proc. gospodarstw domowych w Polsce musi inaczej ustawić sobie antenę odbiorczą, bo są one nadawane na częstotliwościach o innej polaryzacji. W dodatku brak kanałów TVP powoduje, że oferta tego pakietu stacji jest mniej ciekawa i o tym będziemy jeszcze rozmawiać z KRRiT– dodawał.

Podobnie jak Zbigniew Benbenek, Jacek Świderski, prezes grupy Wirtualna Polska, która nadaje na MUX-8 kanał WP, zapowiedział, że spółka będzie się zgłaszała do Emitela w sprawie opłaty płaconej za nadawanie tej stacji (nadawcy płacą Emitelowi po 6 mln zł za stację rocznie).

– Jesteśmy na telewizyjnym rynku nowym graczem i nie chcemy zaczynać naszego współistnienia tam od awantura, ale kończy się nam cierpliwość. Jesteśmy spółką publiczną i po I kwartale musieliśmy tłumaczyć się inwestorom z tego, że strata (EBITDA – red.) nowego kanału wynosiła 4, a nie, jak planowaliśmy, 3 mln zł – mówił. Bartosz Hojka, prezes Agory, która nadaje na MUX-8 kanał Metro TV, dodawał, że nadawcy wspomnianych czterech stacji oczekują wsparcia w rozwiązaniu problemu z MUX-8 od regulatorów i „większego wysiłku ze strony Emitela w zakresie zwiększania jego zasięgu".

Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT, powiedział rpkom.pl, że najpierw trzeba ustalić, czy rzeczywiście zasięg MUX-8 jest niewystarczający. Trwają teraz prace w tej sprawie.

– Na razie nie ma żadnych danych, które by to unaoczniały – mówi. Pytany o to, czy możliwe byłoby rozpoczęcie nadawania kanałów z MUX-8 na innych częstotliwościach, Maciej Staszak z Emitela odpowiadał: - Nad tym powinno pochylić się UKE wraz z Instytutem Łączności. Są wolne zasoby częstotliwości, które umożliwiają uruchomienie kolejnego multipleksu .

Nadawcy nie chcą jednak kolejnego pakietu stacji. – Myślę, że multipleks ósmy będzie się rozwijał, bo nadawane na nim kanały, choć są na rynku nowe, są także nadawane kablowo i satelitarnie. Dajmy tym kanałom czas i poczekajmy trochę – przekonywał Kołodziejski.