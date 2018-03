YouTube zdemaskuje spiskowe teorie. Linkami z Wikipedii

O planach serwisu dowiedzieli się redaktorzy magazynu Wired w czasie dyskusji z prezes firmy, Susan Wojcicki podczas konferencji SXSW w Austin.

Zasada działania tego nowego mechanizmu ma być prosta. Jeœli ktoœ wyszuka i otworzy na YouTube materiał wideo dowodzšcy na przykład, że Amerykanie nigdy nie wylšdowali na księżycu, poniżej serwis wyœwietli link prowadzšcy do strony poœwięconej misji Apollo w Wikipedii.

