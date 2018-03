Reprezentacja: Bronią, ale nie strzelają

We wtorek na Stadionie Œlšskim w Chorzowie mecz z Koreš Południowš. Czas najwyższy na polskie gole.

Mecze towarzyskie Polaków wywołujš mieszane uczucia – z jednej strony reprezentacja nie wygrała już trzeciego z rzędu sparingu, z drugiej widać, że Adam Nawałka ma pomysł i plan na mundial. Podobnie jak podczas Euro 2016 jego drużyna ma przede wszystkim nie tracić goli i to szczelna obrona powinna stanowić o sile zespołu.

Wraz z końcem eliminacji selekcjoner rozpoczšł testy nowego ustawienia taktycznego. Z trzema œrodkowymi obrońcami i dwoma zawodnikami na bokach, którzy w fazie obronnej zmieniajš się w defensorów, a gdy zespół atakuje sš skrzydłowymi.

Potrzebne powtórki

Trzeba przyznać, że w defensywie drużyna prezentuje się solidnie. W meczu z Nigeriš dopuœciła do jednego celnego strzału rywali na bramkę. Było to uderzenie Victora Mosesa z rzutu karnego, które wylšdowało w siatce. Jedenastka była mocno kontrowersyjna – Moses nabrał sędziego Michaela Olivera, gdy wywrócił się w polu karnym.

Gdyby spotkanie z Nigeriš odbywało się w czerwcu w Rosji, gola niemal na pewno by nie było. FIFA już oficjalnie potwierdziła to, o czym mówiło się od dawna – że podczas turnieju sędziowie będš wspomagani przez system wideo, czyli VAR.

Powtórki pokazały też, że to Polacy zdobyli prawidłowego gola, gdy pod koniec pierwszej połowy jeden z rywali po doœrodkowaniu Piotra Zielińskiego wybijał piłkę już zza linii bramkowej.

Mecz z Nigeriš nie był wyjštkiem. W trzech spotkaniach w nowym ustawieniu taktycznym Polaków rywale oddali w sumie tylko siedem celnych strzałów na bramkę drużyny Nawałki (œrednia 2,3). Najwięcej Urugwaj w pierwszym meczu – cztery. Z każdym kolejnym spotkaniem tendencja była zniżkowa – Meksykanie dwa razy niepokoili naszych bramkarzy, Nigeryjczycy ograniczyli się do skutecznego wykonania rzutu karnego.

Trzy z czterech celnych uderzeń Urugwajczyków to były doœć łatwe do obrony strzały z dystansu. Meksykanie gola zdobyli po pechowej interwencji Thiago Cionka. Brazylijczyk z polskim paszportem wybijał piłkę spod nóg Raula Jimeneza tak niefortunnie, że trafił wprost w Karola Linetty'ego. Futbolówka odbijała się jak bilardowa bila na stole i trafiła znów pod nogi Jimeneza, który huknšł nie do obrony. Oba gole w nowym systemie straciliœmy więc po błędach indywidualnych (Cionka i... sędziego), a nie po groŸnych akcjach rywali.

Trzy mecze bez gola

Na Euro 2016, gdy Polacy też imponowali grš w defensywie, stracili tylko dwa gole, a w pięciu meczach rywale oddali jedynie 21 strzałów, czyli œrednio ponad cztery na mecz. Statystykę tę jednak zakłamuje nieco spotkanie z Irlandia Północš, która nie zdołała oddać żadnego celnego uderzenia na bramkę, w której stał Wojciech Szczęsny. W pozostałych meczach Łukasz Fabiański musiał bronić œrednio ponad pięć celnych strzałów na spotkanie.

Ale statystyki to jedno, a twarda rzeczywistoœć to drugie. Fakty sš takie, że biało-czerwoni po raz pierwszy za kadencji Adama Nawałki przegrali dwa mecze z rzędu. Po raz pierwszy, od kiedy w listopadzie 2013 roku obecny selekcjoner rozpoczšł pracę w kadrze, zdarzyło się, by jego drużyna nie strzeliła gola w trzech kolejnych spotkaniach.

I to właœnie gra w ofensywnie wzbudza niepokój. A także widok Roberta Lewandowskiego znów schodzšcego głęboko do linii œrodkowej albo na skrzydła. Tak to właœnie wyglšdało na Euro i chociaż wszyscy wówczas chwalili kapitana reprezentacji, jak to wspaniale robi miejsce innym zawodnikom ofensywnym, to jednak kibice woleliby z pewnoœciš widzieć dwukrotnego króla strzelców Bundesligi (w Rosji będzie już trzykrotnym) zdobywajšcego bramki.

Powrót do Chorzowa

I właœnie nad ofensywš musi popracować teraz, a także podczas zgrupowania w Arłamowie, Nawałka ze sztabem. Być może ważnym sygnałem, że tak się będzie działo, jest decyzja, by Lewandowski nie opuœcił zgrupowania przed meczem z Koreš.

Do klubów odesłani zostali jedynie Bartosz Bereszyński i Karol Linetty, którzy narzekajš na zdrowie. Kapitan z pewnoœciš zagra z rywalem z Azji, a kibice w Chorzowie, gdzie reprezentacja wystšpi po raz 56. i zarazem pierwszy od paŸdziernika 2009 roku, liczš, że Lewandowski zajmie się na poważnie œrubowaniem rekordu zdobytych goli w barwach narodowych.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: piotr.zelazny@rp.pl