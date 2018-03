Mundial: Tłusta Japonia, odważna Kolumbia

Mundialowi rywale Polaków przygotowujš się do kolejnych sparingów. Kolumbia zagra we wtorek z Australiš, Senegal zmierzy się z Boœniš, a Japonia z Ukrainš.

– Co trzeba poprawić w naszej grze? Wszystko – przyznał z rozbrajšjšcš szczeroœciš trener Japończyków Vahid Halilhodzić po spotkaniu z Mali (1:1).

Boœniak nie chce opowiadać bajek kibicom, nie szuka wymówek w postaci kontuzji (urazy leczš Shinji Kagawa z Borussii Dortmund, Maya Yoshida z Southampton i Shinji Okazaki z Leicester). Wie, że czasu do mistrzostw jest mało. Mówi wprost: zawodnikom brak zaangażowania i profesjonalizmu, majš problemy z tak podstawowymi rzeczami, jak utrzymanie na odpowiednim poziomie tkanki tłuszczowej.

Do meczu z Mali nie należy przywišzywać jednak szczególnej uwagi. Halilhodzić zapowiadał, że zamierza dokonać przeglšdu kadr i rzeczywiœcie wystawił eksperymentalnš jedenastkę, z Ryotš Moriokš w pomocy. Były gracz Œlšska, obecnie klubowy kolega Łukasza Teodorczyka w Anderlechcie, tym występem do wyjazdu na mundial z pewnoœciš się nie przybliżył.

Jednym z nielicznych, którzy mogli mieć powody do zadowolenia, był Shoya Nakajima. 23-letni debiutant w doliczonym czasie uratował Japonię przed porażkš.

Ze swoich gwiazd mógł natomiast skorzystać trener Senegalu Aliou Cisse, ale postanowił je oszczędzić na spotkanie z silniejszym przeciwnikiem niż Uzbekistan – Boœniš i Hercegowinš. Sadio Mane z Liverpoolu i Kalidou Koulibaly z Napoli usiedli w pištek na ławce. Wielkiego widowiska nie zobaczyli, materiału do analizy na pewno nie zabraknie.

Jeœli ktoœ miał jeszcze wštpliwoœci, czy Kolumbia będzie najgroŸniejszym rywalem Polaków na mundialu, dostał odpowiedŸ w meczu z Francjš. Piłkarze z Ameryki Południowej wpędzili wicemistrzów Europy w kompleksy, odwracajšc losy wydawało się przegranego spotkania (od 0:2 do 3:2).

Pierwszoplanowš postaciš był James Rodriguez, I choć król strzelców MŒ 2014 sam do bramki w Paryżu nie trafił, to znakomicie kierował grš zespołu i asystował przy golach Luisa Muriela i Radamela Falcao.

– Kolumbijczycy niczym mnie nie zaskoczyli. Majš zapał, który pozwala im walczyć do końca, nigdy się nie poddajš. Myœleliœmy, że jest już po sprawie, w drugiej połowie zgasiliœmy œwiatło i udzielili nam lekcji – mówił Didier Deschamps. Selekcjoner Francuzów w szatni podobno nie przebierał w słowach.

Trójkolorowi zmierzš się teraz w Sankt Petersburgu z Rosjanami. Atmosfera w ekipie gospodarzy mistrzostw staje się napięta, bo drużyna Stanisława Czerczesowa w całym ubiegłym roku wygrała tylko trzy mecze (z Węgrami, Nowš Zelandiš i Koreš Południowš), a rok 2018 zaczęła od wysokiej porażki z Brazyliš (0:3) w Moskwie. Wszystkie bramki straciła w cišgu 13 minut.

– Rywale pokazali nam, jak wyglšda gra zespołowa. Przyszedł czas na zmiany, ale nie powiem publicznie wszystkiego, co przekazałem piłkarzom w szatni – zaznaczył Stanisław Czerczesow. Czy męska rozmowa przyniesie efekty już we wtorek?

Brazylijczycy z Moskwy polecieli prosto do Berlina, gdzie spróbujš zmierzyć się z demonami przeszłoœci i wzišć na Niemcach rewanż za porażkę 1:7 w półfinale mundialu 2014,

Niemcy nie przegrali już 22 meczów z rzędu. Po spotkaniu z Hiszpaniš (1:1) Joachim Loew dał wolne Thomasowi Muellerowi i Mesutowi Oezilowi. Do klubu wrócił też Emre Can, zmagajšcy się z urazem pleców. Drużynę wzmocni Sebastian Rudy. W czwartek urodził mu się syn. Jest więc jeszcze jeden powód, by postarać się o zwycięstwo i wykonać na boisku tradycyjnš kołyskę.