Sondaż: Czy Polska pokona Kolumbię w niedzielnym meczu?

Czy w niedzielnym meczu Polska pokona Kolumbię? Odpowiedź respondentów w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

- Drużyna, która ma trochę charakteru, świadomości i apetytu na wynik, potrafi po pierwszym niepowodzeniu wyciągnąć wnioski – mówi „Rzeczpospolitej” Marcin Żewłakow, były reprezentant Polski, o zmianach niezbędnych przed niedzielnym spotkaniem z Kolumbią.

Prawie połowa ankietowanych uważa, że Polska wygra z Kolumbią w niedzielnym meczu na mundialu. 14 proc. badanych sądzi, że wygra Kolumbia, a w remis wierzy prawie co piąty respondent. Zdania w tej sprawie nie ma 19 proc. ankietowanych.

- Większą wiarę w zwycięstwo Polski mają kobiety (52 proc.), osoby w wieku do 24 lat (61 proc.), badani o dochodzie od 1001 do 2000 zł (58 proc.) oraz ankietowani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (55 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według prof. Michała Lenartowicza z warszawskiej AWF wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie serwisu rp.pl pokazują jednoznacznie, że Polacy prezentują (nadal) wysoki poziom optymizmu, gdyż blisko połowa z badanych uważa, że reprezentacja Polski wygra kolejny mecz mistrzostw świata z Kolumbią. - Istotną grupę respondentów stanowią jednak realiści biorący pod uwagę zarówno remis (blisko 20 proc. wskazań) jak i ryzyko porażki (14 proc.). Nie wiem, jakie były wyniki odpowiedzi przed meczem z Senegalem, ale być może owe 14 proc. badanych spodziewających się porażki to ci zaniepokojeni lub zniechęceni występem naszej reprezentacji w pierwszym meczu imprezy. Dosyć duży procent badanych stwierdził także, że nie wie, jaki może być wyniku lub nie ma na ten temat zdania. Była to blisko jedna piąta badanych, o których wiemy przynajmniej tyle, że nie spodziewają się zwycięstwa Polaków – komentuje prof. Lenartowicz.

Trener naszych rywali zbudował drużynę, której gwiazdor James Rodriguez ma na boisku pełną swobodę – pisze Piotr Żelazny z Soczi.

Z kolei w sondzie, którą prowadzimy na profilu "Rzeczpospolitej" na Facebooku w zwycięstwo Polski wierzy jak dotąd 51 proc. ankietowanych. Kolumbię jako zwycięzcę wskazuje 49 proc.